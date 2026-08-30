Сильні “прильоти” у Бєлгороді: горять ТЕЦ та склади “Ozon” (відео)

Увечері 30 серпня після серії вибухів у Бєлгороді почалися потужні пожежі. Губернатор заявив про атаку та постраждалих, а телеграм-канали постять інформацію про місця ударів.

Про вибухи та “прильоти” в Бєлгороді місцеві канали почали повідомляти близько 17:00 30 серпня. Далі інформацію підтвердив і губернатор Олександр Шуваєв.

“За попередньою інформацією, є постраждалі. Крім того, надійшли повідомлення про кілька загорянь унаслідок прильотів боєприпасів”, – написав він.

Що саме горить та скільки постраждалих, бєлгородський губернатор не уточнив. Проте інформація про уражені локації вже з’явилася в анонімних телеграм-каналах. На опублікованих відео – момент удару по ТЕЦ, а також пожежа на ній.

Також канали публікують фото сильної пожежі ще на одному об’єкті. За даними українського моніторингового каналу Exilenova+, горять склади “Естейт Логістик”. Бєлгородські пабліки повідомляють, що склади орендує, зокрема, маркетплейс “Ozon”.

Нагадаємо, минулої ночі українські дрони атакували РФ: у Єйську багатогодинна детонація, у Кіришах горить НПЗ.