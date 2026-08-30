Ракетний удар по забігу на Харківщині: “Хто за це відповість?” (доповнено)

Внаслідок удару двох ракет по селу Наталине на Харківщині 29 серпня загинув поліцейський офіцер громади, старший лейтенант поліції Олексій Загваздін. Бойова медикиня Юлія Сачко заявила: у цей момент проходив масовий забіг, який анонсували заздалегідь та відкрито – із зазначенням часу та локації. Пізніше ситуацію прокоментували у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Я просто не можу мовчати! Була опублікована об’ява про проведення забігу. Відкрито. Із зазначенням геолокації — де і коли збиратимуться люди. І саме в цей час туди прилітають дві ракети! Дві людини загинули… І тепер у мене одне питання: хто за це відповість. Мені можуть сто разів розповідати про “збіг”. Але під час війни, коли ворог цілеспрямовано шукає місця скупчення людей, хто взагалі додумався публічно виставляти геолокацію заходу?! Ви що, досі не зрозуміли, з ким ми воюємо?!?” – написала Сачко у фейсбуці.

Вона доклала скриншот зі сторінки Наталинської сільської військової адміністрації з анонсом 9 Всеукраїнського патріотичного забігу до Дня пам’яті Захисників України. Забіг проходив у селі 29 серпня.

Це запрошення досі доступне на сторінках сільської адміністрації у фейсбуці – так само як і анонс ще одного масового заходу того ж дня: панахиди на Алеї Героїв. В обох випадках зазначене місце та час проведення заходів.

“Я не берусь стверджувати, звідки ворог отримав інформацію про місце та час. Це повинно встановити слідство. Але я вимагаю відповіді на інше: хто дозволив під час війни публічно повідомляти точне місце проведення заходу зі скупченням людей? Хто відповідав за безпеку? Хто приймав це рішення? І дуже сподіваюся, що правоохоронні органи дадуть оцінку кожній дії — від організації цього заходу до публікації інформації про нього”, – написала Сачко.

Дружина загиблого поліціянта Вікторія Загваздіна в коментарях на своїй сторінці у фейсбуці підтвердила інформацію про удар саме по забігу: “Організували забіг для дітей. Масово оголосили в соцмережах. Мій чоловік стояв на “фініші”, – написала вона.

Вікторія опублікувала відеозвернення, де розповіла, що буквально наступного тижня її чоловіка мали перевести до іншого підрозділу поліції.

“Нам залишилося дожити два вихідні. І наступного тижня він повинен був перевестися… Буквально за цей місяць його мало не вбив “шахед”, зачепив, дякувати Богові, просто нашу машину. А потім летіла фура на тому ж блокпості з дуже п’яним водієм, як його тоді теж не зачепило, не вбило, за ним не знаю, я не знаю. Смерть підкрадалась за ним”, – сказала вдова.

Доповнено о 12:05. На ситуацію відреагували у ГУ Нацполіції в Харківській області. Там повідомили, що обставини загибелі поліціянта під час ракетного удару розслідують. Факт “прильоту” по забігу підтвердили.

“29 серпня у селі Наталине Берестинського району проходив щорічний забіг “Шаную воїнів, біжу за Героїв України”, організований Наталинською сільською військовою адміністрацією. Вранці російські військові завдали ракетного удару по території, де проходив захід, із застосуванням ракети “Іскандер-М”. Загинув поліцейський, ще двоє людей постраждали. 30 серпня за цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість)”, – повідомили у відділі комунікації ГУНП.