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Двох ударів по Харкову вночі 30 серпня завдали окупанти – Терехов

Події 08:26   30.08.2026
Оксана Горун
Двох ударів по Харкову вночі 30 серпня завдали окупанти – Терехов Скриншот

Зранку 30 серпня Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що вночі були “прильоти” в Немишлянському районі.

“Вночі ворог двічі атакував Немишлянський район. У першому випадку влучання сталося у дворі багатоквартирного будинку – постраждали пʼять авто. У другому – дрон ударив у навіс однієї з автозаправок. Обійшлося без загоряння. В обох випадках інформації щодо постраждалих не надходило”, – написав мер Харкова.

Зазначимо, в Харкові вночі була серія повітряних тривог: із невеликими перервами вони тривали до 06:01 ранку. Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали інформували про різні безпілотники, які летіли в бік міста. Також одна з тривог була пов’язана з активністю російської авіації, яка скидала КАБи на Вовчанський район. 

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2026 в 08:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку 30 серпня Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що вночі були “прильоти” в Немишлянському районі".