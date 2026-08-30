Двох ударів по Харкову вночі 30 серпня завдали окупанти – Терехов

Зранку 30 серпня Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що вночі були “прильоти” в Немишлянському районі.

“Вночі ворог двічі атакував Немишлянський район. У першому випадку влучання сталося у дворі багатоквартирного будинку – постраждали пʼять авто. У другому – дрон ударив у навіс однієї з автозаправок. Обійшлося без загоряння. В обох випадках інформації щодо постраждалих не надходило”, – написав мер Харкова.

Зазначимо, в Харкові вночі була серія повітряних тривог: із невеликими перервами вони тривали до 06:01 ранку. Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали інформували про різні безпілотники, які летіли в бік міста. Також одна з тривог була пов’язана з активністю російської авіації, яка скидала КАБи на Вовчанський район.