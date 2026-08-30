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Два удара по Харькову ночью 30 августа нанесли оккупанты — Терехов

Происшествия 08:26   30.08.2026
Оксана Горун
Два удара по Харькову ночью 30 августа нанесли оккупанты — Терехов Скриншот

Утром 30 августа Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что ночью были «прилеты» в Немышлянском районе.

«Ночью враг дважды атаковал Немышлянский район. В первом случае попадание произошло во дворе многоквартирного дома – пострадали пять авто. Во втором – дрон ударил в навес одной из автозаправок. Обошлось без возгорания. В обоих случаях информации о пострадавших не поступало», – написал мэр Харькова.

Отметим, в Харькове ночью была серия воздушных тревог: с небольшими перерывами они продолжались до  06:01 утра. Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы информировали о различных беспилотниках, летевших в сторону города. Также одна из тревог была связана с активностью российской авиации, которая сбрасывала КАБы на Волчанский район.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2026 в 08:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 30 августа Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что ночью были «прилеты» в Немышлянском районе".