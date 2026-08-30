Два удара по Харькову ночью 30 августа нанесли оккупанты — Терехов

Утром 30 августа Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что ночью были «прилеты» в Немышлянском районе.

«Ночью враг дважды атаковал Немышлянский район. В первом случае попадание произошло во дворе многоквартирного дома – пострадали пять авто. Во втором – дрон ударил в навес одной из автозаправок. Обошлось без возгорания. В обоих случаях информации о пострадавших не поступало», – написал мэр Харькова.

Отметим, в Харькове ночью была серия воздушных тревог: с небольшими перерывами они продолжались до 06:01 утра. Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы информировали о различных беспилотниках, летевших в сторону города. Также одна из тревог была связана с активностью российской авиации, которая сбрасывала КАБы на Волчанский район.