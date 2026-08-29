РФ атакует ТЦ перед 1 сентября: опасность покупок и новый учебный год Харькова

Россия бьет по торговым центрам в дни предшкольных закупок. 1 сентября посреди войны: Харьков строит подземные школы, но учеников все меньше. Учебники будут — несмотря на обстрел издательства «Ранок». О ситуации на фронте, угрозе во время покупок и подготовке Харькова к новому прифронтовому учебному году — смотрите в обзоре медиагруппы «Объектив».

«Я хочу обратиться к вам с просьбой не находиться на территориях торговых центров сейчас во время воздушных тревог. Мы видим, что сейчас у россиян нет вообще никакой морали, нет больше никаких «красных линий». Они будут атаковать, они уже атакуют наши торговые центры, и будут это делать», — предупредил советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов.

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Коротко о ситуации на фронте

Активность врага на фронте на Харьковщине в течение недели снизилась. После интенсивных боев, имевших место 23 и 24 августа, количество столкновений упало до около десятка в сутки.

Аналитики DeepState сообщили об успехе Сил обороны на Купянском направлении: защитникам удалось восстановить контроль вблизи села Западное в Двуречанской громаде. В то же время оккупанты незначительно продвинулись в приграничье — в районе села Артельное.

«Противник ищет те или иные способы закрепиться в близком приграничье Украины непосредственно — и давить на юг, давить в сторону того же Белого Колодезя, пытаться дожимать в сторону того же Волчанска. Здесь ситуация достаточно-таки прогнозируемая», — отмечает спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Зона опасности: торговые центры

Российская армия методично атакует торговые центры и гипермаркеты в Украине. Харьковщина — не исключение.

26 августа досталось ТЦ в Лозовой. Сети облетели ужасные кадры спасения людей через окна горевшего здания. Десять человек получили ранения, среди них были тяжелые, информировал городской голова Сергей Зеленский.

Уже на следующий день прилетело по последнему гипермаркету «Эпицентр», который еще работал в Харькове. Погиб один из посетителей, пятеро пострадали. По данным областной прокуратуры, для атаки враг применил беспилотник «Герань-4 Сикер», оборудованный камерой. Поэтому нет пространства для сомнений, был ли целенаправленным удар по ТЦ посреди рабочего дня.

28 августа беспилотник атаковал «Караван» на Салтовке. Он не работал с начала полномасштабного вторжения, поэтому обошлось без пострадавших. Тенденция очевидна: крупные торговые центры регулярно попадают под российские удары по всем регионам страны.

«Я обращаюсь ко всем: если вы услышали сигналы воздушных тревог, у вас есть буквально несколько минут для того, чтобы покинуть торговый центр. Это нужно делать, потому что сейчас что мы видим? Сейчас видим, что есть реактивные «Шахеды». Они движутся очень быстро. Мы видим, что сейчас есть баллистика. И это уже вопрос не на 10 минут, как раньше было: ок, я услышал сигнал воздушной тревоги, значит, у меня есть там 20 минут, потому что «Шахед» бензиновый не очень быстрый. Сейчас все меняется, сейчас есть буквально минуты действительно», — подчеркивает Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Это предупреждение особенно актуально в ближайшие дни. Ведь сейчас — время предшкольных закупок, когда посещаемость торговых центров семьями с детьми возрастает.

Подземелье для обучения

Очередной учебный год харьковские школьники начнут в смешанном формате. Частично — в укрытиях и подземных школах, частично — онлайн. Процент детей, которые 1 сентября садятся за парты, постоянно растет. В этом году, по данным мэрии, в комбинированном режиме сможет учиться более половины школьников Харькова.

«С 1 сентября будет функционировать 24 безопасных локации. 24 локации, которые полностью соответствуют всем требованиям безопасности. Это десять подземных школ, семь ПРУ в школах и семь станций метрополитена. Город не останавливается на достигнутом, сейчас строятся еще две подземные школы и строится долгожданный детский сад. Кроме этого, еще ведется работа на одной из станций метрополитена», — рассказывает директор департамента образования ХГС Ольга Деменко.

Учебники: «Харьков не подведет»

В этом году харьковские школьники рисковали остаться без учебников. 1 августа российские «Шахеды» атаковали логистический центр издательства «Ранок», а также дистрибуционный центр «КнигоЛенд». Издатели назвали последствия этого «прилета» крупнейшей потерей книжной инфраструктуры Украины с начала полномасштабной войны.

Среди сгоревшего были и учебники, которые печатали к новому учебному году. Однако харьковские издатели, похоже, готовы сделать невероятное.

«Мы буквально полчаса назад общались с Виктором Кругловым, который возглавляет издательство «Ранок», и он сказал, что Харьков не подведет, и в течение двух-трех недель мы получим все необходимые учебники», — отмечает Деменко.

Харьков теряет школьников

К началу учебного года в Харькове будут находиться 60% учеников школ. Такие данные приводит Деменко. Остальные учатся удаленно: кто-то из других регионов, кто-то — из-за границы.

При этом распределение неоднородное: присутствие старшеклассников в городе меньше, чем первоклассников. 75% первоклассников, которых записали в этом году в коммунальные школы, живут в Харькове. Несмотря на такие данные по уровню присутствия детей в городе, общее количество школьников сокращается. В прошлом году харьковские учителя учили 94,5 тысячи учеников. В этом году останется 90 тысяч.

«Ужасная, я бы сказал, статистика для города Харькова и вообще для Украины. Во-первых, к сожалению, в этом учебном году за парты сядет на 4,5 тысячи детей меньше, чем в прошлом году. И это ужасный показатель. Зависит он от города или не зависит? Точно не зависит. Ибо мы отлично с вами понимаем, что идет война. И сегодня прогнозные показатели, которые дает нам НБУ, к сожалению, тоже ужасные. Ибо по разным прогнозным показателям в этом году страну покинет 200 тысяч человек, среди которых преимущественно — молодежь», — подчеркивает мэр Харькова Игорь Терехов.

Впрочем, в отличие от городского головы, Деменко считает, что уменьшение количества школьников происходит не из-за массового выезда семей с детьми из Харькова.

«Но это уменьшение ни в коем случае не связано с тем, что харьковчане уезжают. Нет, они наоборот возвращаются. Но в школу идут дети 2019–2020 годов рождения, когда в стране уже был серьезный спад рождаемости. И когда мы посмотрим, например, в первые классы, мы в коммунальные школы набрали 5 тысяч детей. Ну, вернее, 5024 ребенка. Мы очень переживали, что нам не удастся преодолеть порог в 5 тысяч. Мы набрали 5 тысяч детей и еще 600 детей набрали частные учебные заведения», — объясняет Деменко.