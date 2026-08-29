Исков к генералам РФ — на миллиард: каким будет суд по “Эпицентру” в Харькове

Дело о российском авиаударе по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове 25 мая 2024 года, который унес жизни 19 человек и травмировал еще полсотни гражданских, начали слушать в суде. Заочно обвиняют пятерых российских командиров, которым грозит пожизненное заключение. Общая сумма ущерба и компенсаций превышает миллиард гривен, а потерпевшими по делу признаны 65 человек. Корреспондентка МГ «Объектив» пообщалась с потерпевшими и прокурорами на первом судебном заседании.

«У меня погиб сын единственный, ему было 36 лет», — говорит потерпевший, отец погибшего в «Эпицентре» Александр Дьяченко.

Александр, так звали сына, был работником «Эпицентра» на Салтовке. 25 мая 2024 года он пришел на работу. Обычный субботний день, как вдруг российские авиабомбы оборвали жизни 19 человек. Еще около полсотни — пострадали.

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«Хотел бы справедливого приговора. Потому что это преступление против мирного населения, это убийство. Заочно, главное — что приговор будет. Главное, чтобы это не осталось безнаказанным», — подчеркивает Дьяченко.

Трагедия, которая тогда всколыхнула мир, переходит в судебную плоскость. Но пятеро обвиняемых, среди которых командующий группировкой войск «Север», командующий 6-й армией, его первый заместитель и командир бомбардировочного полка, отдавшие приказы нанести удар тремя авиабомбами, — на скамье подсудимых не появятся, так как остаются в РФ. Все они в международном розыске.

«Заочный приговор — это тоже приговор. Он устанавливает обстоятельство, что было совершено преступление. Важно получать даже заочные приговоры, чтобы устанавливать справедливость. Все материалы, которые собираются нами на национальном уровне, могут быть переданы в международные судебные инстанции», — отмечает заместитель начальника отдела Харьковской областной прокуратуры Никита Далека.

Справедливости в суде будут требовать 65 потерпевших. Это люди, получившие в тот день травмы или ранения, родственники погибших, а также юридические и физические лица. Даниил Манько работал в «Эпицентре» продавцом электротехники.

«Все произошло очень быстро. Ничего не понятно. Как раз разговаривал по телефону. Первый взрыв — закрываешь глаза, открываешь — уже все лежит. Потом я не понимал, что мне делать — бежать, падать или кого-то доставать. И пока я крутился, прилетел второй. И я уже через главный выход выбегал на улицу. Уже все было завалено. Порезал ноги. И за мной выбежал еще один коллега, но через несколько минут он упал на парковке», — вспоминает Манько.

Тогда кроме порезов парень получил контузию. Сейчас, признается, имеет много проблем с ментальным здоровьем.

«Очень резкая реакция на громкие звуки, плохой сон. И все это продолжается», — делится Манько.

Сумма, которую требуют компенсировать потерпевшие, составляет более 3 миллионов гривен. Ущерб окружающей среде оценивается в 860 миллионов, а убытки самого «Эпицентра» — в 330 миллионов. То есть общая сумма превышает миллиард.

«Процедурно в случае вынесения обвинительного приговора суд принимает решение по гражданским искам и, соответственно, будет распределять их среди обвиняемых. История знала случаи, когда менялись правила игры на международной арене и когда была возможность привлекать к ответственности в дальнейшем лиц, причастных к военным преступлениям, через международную правовую помощь», — объясняет Далека.

Еще один покупатель, Алексанян Мнацакан, до сих пор ощущает последствия ушиба головы.

«Покупал краски, платил, потом мелочёвку купил. Возле кассы начался удар. Сильный удар был, я ударился головой и несколько минут лежал. Через несколько минут пришел в себя. И рядом еще была женщина, которая помогала встать. И мы вдвоем вышли. После этого у меня начались сильные головные боли. Очень долгое время лечили, и после того у меня начался сильный шум в ушах. Два года на всяких уколах живу», — рассказывает потерпевший.

Впрочем, подготовительное заседание так и не состоялось. Не явился лишь один участник процесса, и коллегия судей вынуждена была перенести слушание на 25 сентября.

«Подготовительное судебное заседание проводится при обязательной явке всех сторон производства. Каждому обвиняемому в соответствии с законодательством Украины, поскольку они обвиняются в особо тяжком преступлении, предоставлен профессиональный защитник. Сегодняшнее заседание не состоялось в связи с неявкой одного из защитников. Сложность этого дела заключается в том, что здесь очень большое количество участников производства», — говорит заместитель начальника отдела облпрокуратуры.

Поэтому прокурор предложил всем потерпевшим написать заявления, что они не возражают, чтобы дело рассматривали без их участия.

«Чтобы на следующие заседания не приходить. Можете приходить, это ваше право. Кто-то из прокуроров позвонит вам и скажет, что в этот день необходимо появиться, чтобы дать показания», — обратился к потерпевшим Далека.

Российским командирам грозит пожизненное лишение свободы. В то же время расследование в отношении непосредственных исполнителей — летчиков, сбрасывавших бомбы на мирный Харьков, продолжается в отдельном уголовном производстве.