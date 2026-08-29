Экс-зеки и коллаборанты штурмовали Харьковщину и Донетчину: как их наказали

Девятерых участников российских войск, среди которых бывшие заключенные и предатели из временно оккупированного Донбасса, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Они штурмовали украинские позиции в Харьковской и Донецкой областях, корректировали артиллерию и строили фортификации, пока не попали в плен в ходе боев на Покровском и Краматорском направлениях.

О приговорах суда за госизмену и коллаборационизм (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УКУ) сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным ведомства, среди осужденных оказались жители Харцызска и Севастополя, подписавшие контракты с армией РФ непосредственно в исправительных колониях, а также семеро уроженцев Краматорска, Макеевки, Донецка, Ясиноватой и Юнокоммунаровска. Все они добровольно присоединились к оккупантам в период с 2014 по 2025 год.

В рядах захватчиков предатели выполняли различные роли — от обычных пехотинцев до специалистов. Один из них на должности командира отделения отдельного стрелкового полка строил антидроновую защиту вдоль автодорог. Второй — оператор БпЛА — следил за передвижением украинских подразделений и обеспечивал связь во время обучения оккупантов. Другие осужденные служили стрелками, помощником гранатометчика и заместителем командира взвода зенитно-ракетной батареи.

Помимо участия в штурмах на Харьковщине и Донбассе, боевики ремонтировали технику врага, дежурили на блокпостах, охраняли штабы и мосты, строили блиндажи и наводили российскую артиллерию. Украинские военные взяли их в плен в течение 2025–2026 годов.

Напомним, в Киевском райсуде Харькова 28 августа должны были начать заочное рассмотрение дела против высшего военного командования РФ, обвиняемого в организации авиаудара по гипермаркету «Эпицентр» на Салтовке, однако подготовительное заседание отложили из-за неявки одного из адвокатов. В прокуратуре подчеркивают: собранных доказательств вины четырех российских генералов и полковника достаточно для пожизненного заключения, а заочный приговор станет важным шагом для привлечения преступников к ответственности в международных судах. В деле 65 потерпевших, а общий ущерб гипермаркету, людям и окружающей среде превышает 1,1 миллиарда гривен.