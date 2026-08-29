Ексзасуджені та колаборанти штурмували Харківщину та Донеччину: як їх покарали

Дев’ятьох учасників російських військ, серед яких колишні в’язні та зрадники з тимчасово окупованого Донбасу, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вони штурмували українські позиції в Харківській та Донецькій областях, коригували артилерію та будували фортифікації, доки не потрапили в полон під час боїв на Покровському та Краматорському напрямках.

Про вироки суду за держзраду та колабораціонізм (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 ККУ) повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними відомства, серед засуджених опинилися мешканці Харцизька та Севастополя, які підписали контракти з армією РФ безпосередньо у виправних колоніях, а також семеро уродженців Краматорська, Макіївки, Донецька, Ясинуватої та Юнокомунарівська. Усі вони приєдналися до окупантів у період з 2014 по 2025 рік.

У лавах загарбників зрадники виконували різні ролі — від звичайних піхотинців до спеціалістів. Один із них на посаді командира відділення окремого стрілецького полку будував антидроновий захист уздовж автошляхів. Другий — оператор БпЛА — стежив за пересуванням українських підрозділів і забезпечував зв’язок під час вишколу окупантів. Інші засуджені служили стрільцями, помічником гранатометника та заступником командира взводу зенітно-ракетної батареї.

Окрім участі в штурмах на Харківщині та Донеччині, бойовики ремонтували техніку ворога, чергували на блокпостах, охороняли штаби й мости, будували бліндажі та наводили російську артилерію. Українські військові взяли їх у полон протягом 2025–2026 років.

Нагадаємо, у Київському райсуді Харкова 28 серпня мали розпочати заочний розгляд справи проти вищого військового командування РФ, обвинуваченого в організації авіаудару по гіпермаркету «Епіцентр» на Салтівці, проте підготовче засідання відклали через неявку одного з адвокатів. У прокуратурі наголошують: зібраних доказів провини чотирьох російських генералів та полковника достатньо для довічного ув’язнення, а заочний вирок стане важливим кроком для притягнення злочинців до відповідальності у міжнародних судах. У справі 65 потерпілих, а загальна шкода гіпермаркету, людям та довкіллю перевищує 1,1 мільярда гривень.