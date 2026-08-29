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ЗСУ контратакують на Борівському напрямку – зведення ISW по Харківщині

Фронт 08:09   29.08.2026
Олена Нагорна
ЗСУ контратакують на Борівському напрямку – зведення ISW по Харківщині

Російські війська продовжували наступальні операції на півночі Харківської області, в районі Великого Бурлука, на Куп’янському напрямку та у бік Борової 27 та 28 серпня, але не просунулися. Є інформація щодо контратак Сил оборони в районі Борової.

Джерело, що повідомляє про угруповання військ РФ «Запад», 28 серпня заявило, що росіяни продовжували наступальні операції на південному сході від Борової, але не просунулися, оскільки українські війська контратакували, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Також в’язаний з Кремлем мілблогер заявив 27 серпня, що українські війська захопили кілька опорних пунктів між населеними пунктами Нове та Катеринівка та розширили спірну «сіру зону» поблизу Рідкодуба на Донеччині, неподалік адмінкордону з Харківщиною.

Російські війська продовжують обстрілювати українські логістичні маршрути. Начальниця Борівської селищної військової адміністрації Олена Клименко 28 серпня повідомила, що ЗС РФ посилили удари FPV-дронами, РСЗВ та планувальними бомбами.

З посиланням на російського мілблогера ISW пише, що війська РФ могли застосувати для ударів по українських позиціях на півночі Харківщини — поблизу Липців та Григорівки (на схід від Великого Бурлука) – тактичні ракети класу «повітря-земля» Х-39 («Изделие 305»).

З посиланням на командира батальйону українських військ безпілотних систем, Інститут інформує, що війська РФ збільшують використання легких РСЗВ на Куп’янському напрямку. Йдеться про установки «Козерог-1» та «Партизан». Командувач зазначив, що російські війська дедалі частіше приховують артилерійські системи в лісах, розгортаючи при цьому БпЛА вздовж лінії фронту для підтримки логістики.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2026 в 08:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська продовжували наступальні операції на півночі Харківської області, в районі Великого Бурлука, на Куп’янському напрямку та у бік Борової, але не просунулися.".