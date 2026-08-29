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ВСУ контратакуют на Боровском направлении — сводка ISW по Харьковщине

Фронт 08:09   29.08.2026
Елена Нагорная
ВСУ контратакуют на Боровском направлении — сводка ISW по Харьковщине

Российские войска продолжали наступательные операции на севере Харьковской области, в районе Великого Бурлука, на Купянском направлении и в сторону Боровой 27 и 28 августа, но не продвинулись. Есть информация о контратаках Cил обороны в районе Боровой.

Источник, сообщающий о группировке войск РФ «Запад», 28 августа заявил, что россияне продолжали наступательные операции к юго-востоку от Боровой, но не продвинулись, поскольку украинские войска контратаковали, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Также вязанный с Кремлем милблогер заявил 27 августа, что украинские войска захватили несколько опорных пунктов между населенными пунктами Новое и Катериновка и расширили спорную «серую зону» вблизи Редкодуба в Донецкой области, неподалеку от админграницы с Харьковщиной.

При этом российские войска продолжают обстреливать украинские логистические маршруты. Начальница Боровской поселковой военной администрации Елена Клименко 28 августа сообщила, что ВС РФ усилили удары FPV-дронами, РСЗО и планирующими бомбами.

Со ссылкой на российского милблогера ISW пишет, что войска РФ могли применить для ударов по украинским позициям на севере Харьковщины — вблизи Липцев и Григоровки (восточнее Великого Бурлука) — тактические ракеты класса «воздух-земля» Х-39 («Изделие 305»).

Со ссылкой на командира батальона украинских войск беспилотных систем Институт информирует, что российские войска увеличивают использование легких РСЗО на Купянском направлении. Речь об установках «Козерог-1» и «Партизан». Командир отметил, что российские войска все чаще прячут артиллерийские системы в лесах, разворачивая при этом БпЛА вдоль линии фронта для поддержки логистики.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2026 в 08:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска продолжали наступательные операции на севере Харьковской области, в районе Великого Бурлука, на Купянском направлении и в сторону Боровой, но не продвинулись.".