Трагедія у Змієві, удар по «Каравану» в Харкові – підсумки 28 серпня

Без мами й дому залишилася 10-річна дитина у Змієві через російський удар. Харків і Чугуїв протягом дня були під обстрілами, СБУ викрила схему розкрадання грошей на закупівлі дронів для військових. «Об’єктив» нагадує 28 серпня.

Ввечері 27 серпня російська «Герань-3» влучила по приватному сектору. Загинула 38-річна Олена Малєєва, повідомила Зміївська міська рада. Просто перед атакою жінці зателефонували. Вона вийшла на подвір’я – і потрапила під вибухову хвилю. Її донька та цивільний чоловік Роман знаходилися в будинку. Він спалахнув і зрештою вигорів вщент. Дитину чоловік встиг витягнути з вогню. Вона отримала стрес. У Зміївській міськраді відзначили: Олена Малєєва пережила велике горе, нещодавно вона поховала сина-підлітка. Хлопець із дитинства був прикутим до ліжка, й мама його доглядала. Після загибелі Олени 10-річну доньку забрав до себе рідний батько.

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У Харкові сталися два «прильоти». Перший – по приватному сектору в Слобідському районі. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, пошкоджені п’ять будинків і адмінбудівля. У двох літніх жінок – гостра реакція на стрес. Ще одного удару росіяни завдали по торговому центру «Караван» на Салтівці. Він закритий із початку повномасштабного вторгнення, тож обійшлося без постраждалих. У Чугуєві також минулося для місцевих жителів. Дві російські ракети поцілили по території підприємства, що не працювало.

На закупівлі дронів для військових на Харківському напрямку розікрали понад 12 млн грн. Про це заявила СБУ. Служба викрила групу осіб, яких підозрюють в оборудці на безпілотниках для оборонців. Організатором слідство вважає екскомандира бригади тероборони на Київщині – на момент подій він ще обіймав цю посаду. За версією СБУ, командир організував закупівлю 580 FPV-дронів на понад 12 млн. Проте договори на поставку були фіктивними, і жоден безпілотник до військових не дійшов. При цьому посадовець вимагав від захисників приховати відсутність безпілотників і списати їх як втрачені на полі бою. Підозрюваного затримали на місці служби разом зі ще трьома ділками. Його вже звільнили з посади.

Харківська обласна прокуратура повідомила: «клієнту» фігурант обіцяв вплинути на посадовців ТЦК. Та переконував: без нього питання «закрити» не вдасться. Затримали підозрюваного одразу після отримання грошей.

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей прогнозує: перший місяць осені буде відповідати всім кліматичним нормам: і за температурою, і за опадами. Обіцяють середньомісячну температуру близько 15 градусів тепла та кількість опадів – 48 мм. Останні літні вихідні порадують жителів Харківщини комфортною погодою: буде максимум +28-29 удень і без опадів.

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