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Загибла і 5 постраждалих на АЗС у Харкові – наслідки показали у ДСНС

Події 20:00   28.08.2026
Оксана Якушко
Загибла і 5 постраждалих на АЗС у Харкові – наслідки показали у ДСНС

Загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали через російські атаки у Харкові, повідомляє ДСНС України. 

Попередньо армія РФ застосувала реактивний БпЛА типу «Герань-4», повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Загинула 55-річна жінка. Ще четверо чоловіків постраждали.

Російський ударний безпілотник поцілив по автозаправній станції у Слобідському районі міста, в результаті там спалахнула пожежа. Горіли заправні колонки, операторська будівля і трава навколо АЗС. Окрім АЗС пошкоджені автобус і авто.

Попри загрозу повторних ударів, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

На місці події також працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, удар по АЗС стався у Слобідському районі близько 17:00.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 20:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали через російські атаки у Харкові, повідомляє ДСНС України. ".