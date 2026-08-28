Загибла і 5 постраждалих на АЗС у Харкові – наслідки показали у ДСНС

Загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали через російські атаки у Харкові, повідомляє ДСНС України.

Попередньо армія РФ застосувала реактивний БпЛА типу «Герань-4», повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Загинула 55-річна жінка. Ще четверо чоловіків постраждали.

Російський ударний безпілотник поцілив по автозаправній станції у Слобідському районі міста, в результаті там спалахнула пожежа. Горіли заправні колонки, операторська будівля і трава навколо АЗС. Окрім АЗС пошкоджені автобус і авто.

Попри загрозу повторних ударів, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

На місці події також працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, удар по АЗС стався у Слобідському районі близько 17:00.