Загибла і 5 постраждалих на АЗС у Харкові – наслідки показали у ДСНС
Загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали через російські атаки у Харкові, повідомляє ДСНС України.
Попередньо армія РФ застосувала реактивний БпЛА типу «Герань-4», повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Загинула 55-річна жінка. Ще четверо чоловіків постраждали.
Російський ударний безпілотник поцілив по автозаправній станції у Слобідському районі міста, в результаті там спалахнула пожежа. Горіли заправні колонки, операторська будівля і трава навколо АЗС. Окрім АЗС пошкоджені автобус і авто.
Попри загрозу повторних ударів, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
На місці події також працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим.
Як писала раніше МГ “Об’єктив”, удар по АЗС стався у Слобідському районі близько 17:00.