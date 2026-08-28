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На тиждень закриють для транспорту перехрестя у Харкові

Транспорт 18:43   28.08.2026
Оксана Якушко
На тиждень закриють для транспорту перехрестя у Харкові Фото: ХГС

З 7:00 29 серпня до 20:00 4 вересня заборонять рух транспорту через перехрестя вул. Золочівська – пров. 1-й Золочівський.

Про це повідомляє Харківська міськрада з посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства.

Це пов’язано із роботами КП «Харківські теплові мережі».

Об’їхати закрите перехрестя можна буде прилеглими вулицями Самодіяльною, Всеволода Татькова, пр. Слави та ін.

Низка автобусів змінить маршрути та ходитиме наступним чином:

№43е, 243е: Залютине (пансіонат) – вул. Ігоря Муратова – вул. Самодіяльна – вул. Золочівська – пров. Афанасівський – вул. Барикадна – вул. Холодногірська – вул. Полтавський Шлях – ст. м. «Холодна гора»;

№58е: пр. Слави – вул. Золочівська – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська (Новоселівка);

№61е: вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») – пров. Пискунівський – пров. Лосівський (у зворотному напрямку: вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») – вул. Велика Панасівська – Новоіванівський міст – вул. Кузінська – вул. Курилівська – вул. Новий Побут – вул. Холодногірська – вул. Полтавський Шлях – вул. Золочівська – пр. Слави (Залютине);

№72е: пр. Слави (Залютине) – вул. Золочівська – вул. Полтавський Шлях – вул. Холодногірська – вул. Новий Побут – вул. Курилівська – вул. Кузінська – Новоіванівський міст – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра – вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»);

№258е: вул. Золочівська – вул. Полтавський Шлях – бул. Гончарівський – вул. Москалівська – вул. Академіка Богомольця, 27;

№270е: пр. Слави (Залютине) – вул. Золочівська – вул. Полтавський Шлях – вул. Холодногірська – вул. Курилівська – вул. Кузінська – Новоіванівський міст – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – ст. м. «Держпром».

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2026 в 18:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 7:00 29 серпня до 20:00 4 вересня заборонять рух транспорту через перехрестя вул. Золочівська – пров. 1-й Золочівський.".