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На неделю закроют для транспорта перекресток в Харькове

Транспорт 18:43   28.08.2026
Оксана Якушко
На неделю закроют для транспорта перекресток в Харькове Фото: ХГС

С 7:00 29 августа до 20:00 4 сентября запретят движение транспорта на перекрестке ул. Золочевская – пер. 1-й Золочевский.

Об этом сообщает Харьковский горсовет со ссылкой на Департамент строительства и путевого хозяйства.

Это связано с работами КП «Харьковские тепловые сети».

Объехать закрытый перекресток можно будет прилегающими улицами Самодеятельной, Всеволода Татькова, пр. Славы и т.д.

Автобусі изменятна это время маршруты и будут следовать следующим образом:

№43е, 243е: Залютино (пансионат) – ул. Игоря Муратова – ул. Самодеятельная – ул. Золочевская – пер. Афанасьевский – ул. Баррикадная – ул. Холодногорская – ул. Полтавский Шлях – ст. м. «Холодная гора»;

№58е: пр. Славы – ул. Золочевская – ул. Полтавский Шлях – бул. Гончаровский – ул. Москалевская (Новоселовка);

№61е: ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок») – пер. Пискуновский – пер. Лосовский (в обратном направлении: ул. Чеботарская (ст. м. Центральный рынок)) – ул.

№72е: пр. Славы (Залютино) – ул. Золочевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Холодногорская – ул. Новый Быт – ул. Куриловская – ул. Кузинская – Новоивановский мост – ул. Большая Афанасьевская – ул. Евгения Котляра – ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок»);

№258е: ул. Золочевская – ул. Полтавский Шлях – бул. Гончаровский – ул. Москалевская – ул. Академика Богомольца, 27;
№270е: пр. Славы (Залютино) – ул. Золочевская – ул. Полтавский Путь – ул. Холодногорская – ул. Куриловская – ул. Кузинская — Новоивановский мост – спуск Клочковский – пр. Независимости – ст. м. «Госпром».

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2026 в 18:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 7:00 29 августа до 20:00 4 сентября запретят движение транспорта на перекрестке ул. Золочевская – пер. 1-й Золочевский.".