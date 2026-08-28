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Экс-полицейский отбирал автомобили и передавал их оккупантам на Харьковщине

Происшествия 19:29   28.08.2026
Оксана Якушко
Экс-полицейский отбирал автомобили и передавал их оккупантам на Харьковщине

Экс-полицейский получил подозрение в коллаборационизме за работу на оккупантов, сообщает Харьковская областная прокуратура.

После захвата Купянска русскими бывший полицейский добровольно пошел на работу к оккупантам и получил должность «исполняющего обязанности инспектора дорожно-патрульной службы».

Получив удостоверение сотрудника оккупационной полиции, он дежурил, патрулировал город, нес службу на блокпостах, оформлял документы по законодательству государства-агрессора.

Также «инспектор» лично отбирал авто у местных жителей, выполняя распоряжение оккупантов. За работу на врага он получал 45 тысяч рублей, за июль – почти 35 тысяч.

Впоследствии изменник получил повышение и стал «заместителем командира отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)». В преддверии деоккупации населенного пункта ВСУ он вместе с оккупантами уехал в РФ.

Экс-копу заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2026 в 19:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-полицейский получил подозрение в коллаборационизме за работу на оккупантов, сообщает Харьковская областная прокуратура.".