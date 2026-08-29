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Нічна атака на Харків: БпЛА РФ влучили в будинок, сквер та спричинили пожежу

Події 07:17   29.08.2026
Олена Нагорна
Нічна атака на Харків: БпЛА РФ влучили в будинок, сквер та спричинили пожежу

Щонайменше чотири «прильоти» безпілотників зафіксували у Харкові в ніч проти 29 серпня.

Перше влучання було близько 23:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що бойовий дрон упав у лісосмузі Київського району.

Після 01:00 зафіксували влучання БпЛА типу «Молния» у сквері в Салтівському районі.

Після 03:00 – ще одна “молния” впала у приватному секторі Немишлянського району.

У Немишлянському районі влучання припало в дах приватного будинку, уточнив Терехов. Ще один “приліт” зафіксували у Шевченківському районі — там сталася пожежа.

У всіх випадках, на щастя, минулося без постраждалих.

Повітряну тривогу оголошували в Харкові з 21:15 до 23:28 через загрозу КАБів, з 23:53 до 02:54 – через загрозу невстановлених БпЛА, а також з 03:14 – через загрозу БпЛА типу «Молния».

Читайте також: Трагедія у Змієві, удар по «Каравану» у Харкові – підсумки 28 серпня

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2026 в 07:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше чотири «прильоти» безпілотників зафіксували у Харкові в ніч проти 29 серпня.".