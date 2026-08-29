Нічна атака на Харків: БпЛА РФ влучили в будинок, сквер та спричинили пожежу

Щонайменше чотири «прильоти» безпілотників зафіксували у Харкові в ніч проти 29 серпня.

Перше влучання було близько 23:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що бойовий дрон упав у лісосмузі Київського району.

Після 01:00 зафіксували влучання БпЛА типу «Молния» у сквері в Салтівському районі.

Після 03:00 – ще одна “молния” впала у приватному секторі Немишлянського району.

У Немишлянському районі влучання припало в дах приватного будинку, уточнив Терехов. Ще один “приліт” зафіксували у Шевченківському районі — там сталася пожежа.

У всіх випадках, на щастя, минулося без постраждалих.

Повітряну тривогу оголошували в Харкові з 21:15 до 23:28 через загрозу КАБів, з 23:53 до 02:54 – через загрозу невстановлених БпЛА, а також з 03:14 – через загрозу БпЛА типу «Молния».