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День памяти защитников: в Харькове останавливали транспорт и прошел автопробег

Общество 11:05   29.08.2026
Елена Нагорная
День памяти защитников: в Харькове останавливали транспорт и прошел автопробег Фото: Харьковский горсовет

Харьковчане присоединились к общенациональной минуте молчания сегодня, 29 августа, в День памяти защитников и защитниц Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Ровно в 09:00, в минуту молчания, на улице Сумской в центре Харькова останавливался транспорт. К зданию ХОВА и на площадь Свободы вышли родственники погибших воинов, руководство города и области, военные, правоохранители, спасатели и представители общественных организаций.

«Наши воины отдали жизнь за вполне конкретную Украину, — пишет мэр Игорь Терехов. — Независимую. Свободную. Где люди сами определяют свое завтра. За Киев, Харьков, Мариуполь, Херсон, за каждый украинский город и село. За родной дом. За право быть украинцами на своей земле. Поэтому уважение к их подвигу — не только взгляд в прошлое, но прежде всего ориентир наших дальнейших действий. Речь идет о развитии государства уже сегодня. О поддержке семей павших. О достойном возвращении военных к мирной повседневности. О воспитании нового поколения с осознанием цены свободы. Сохранение имен героев в названиях украинских улиц — наш неоспоримый долг. Однако настоящая ответственность доказывается практическими шагами: постоянной помощью семьям погибших, современной реабилитацией ветеранов, их полноценной интеграцией в общество и абсолютной безбарьерностью для раненых бойцов».

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

После минуты молчания состоялся автопробег в честь погибших воинов, в котором приняли участие правоохранители, спасатели, медики.

День памяти защитников и защитниц Украины установлен 29 августа, так как в этот день в 2014 году произошел один из самых трагических эпизодов российско-украинской войны — выход украинских воинов из окружения под Иловайском. ВС РФ открыли огонь по защитникам во время выхода по «зеленому коридору». В подсолнуховых полях под Иловайском погибли 366 воинов, 429 получили ранения, 158 пропали без вести, 300 попали в плен. Символом этого дня был выбран именно подсолнух.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2026 в 11:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане присоединились к общенациональной минуте молчания сегодня, 29 августа, в День памяти защитников и защитниц Украины.".