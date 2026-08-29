До 30 градусов тепла: прогноз погоды по Харькову и области на 30 августа

В воскресенье, 30 августа, в Харькове и области ожидается переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать 12–14 градусов, днем — 27–29, информируют в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 11–16 градусов, днем — 25–30.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В лесах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Напомним, Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей ранее опубликовал предварительный прогноз на сентябрь 2026 года на Харьковщине. Ожидается, что в первый месяц осени все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 14,9 градуса. Это типичный показатель для этого периода. Количество осадков в сентябре также ожидается в пределах климатической нормы – 48 мм.