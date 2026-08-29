Live

До 30 градусов тепла: прогноз погоды по Харькову и области на 30 августа

Погода 19:35   29.08.2026
Елена Нагорная
До 30 градусов тепла: прогноз погоды по Харькову и области на 30 августа

В воскресенье, 30 августа, в Харькове и области ожидается переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать 12–14 градусов, днем — 27–29, информируют в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 11–16 градусов, днем — 25–30.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В лесах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Напомним, Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей ранее опубликовал предварительный прогноз на сентябрь 2026 года на Харьковщине. Ожидается, что в первый месяц осени все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 14,9 градуса. Это типичный показатель для этого периода. Количество осадков в сентябре также ожидается в пределах климатической нормы – 48 мм.

Читайте также: Яйца и курятина зимой: ждет ли харьковчан дефицит и подорожание (прогноз)

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Экс-зеки и коллаборанты штурмовали Харьковщину и Донетчину: как их наказали
Экс-зеки и коллаборанты штурмовали Харьковщину и Донетчину: как их наказали
29.08.2026, 12:35
Удары по предприятиям в Чугуеве, Люботине и Изюме, без света пригород Харькова
Удары по предприятиям в Чугуеве, Люботине и Изюме, без света пригород Харькова
29.08.2026, 09:14
Новости Харькова – главное за 29 августа: «прилеты» в городе, закроют метро
Новости Харькова – главное за 29 августа: «прилеты» в городе, закроют метро
29.08.2026, 15:06
Удар по «Эпицентру» в Харькове: зачем судить генералов РФ заочно и каков ущерб
Удар по «Эпицентру» в Харькове: зачем судить генералов РФ заочно и каков ущерб
28.08.2026, 21:08
Ночная атака на Харьков: БпЛА РФ попали в дом, сквер и вызвали пожар
Ночная атака на Харьков: БпЛА РФ попали в дом, сквер и вызвали пожар
29.08.2026, 07:17
В Харькове — «прилет» по АЗС возле многоэтажки: Терехов сообщает о пожаре
В Харькове — «прилет» по АЗС возле многоэтажки: Терехов сообщает о пожаре
29.08.2026, 20:14

Новости по теме:

29.08.2026
В Харькове — «прилет» по АЗС возле многоэтажки: Терехов сообщает о пожаре
29.08.2026
Исков к генералам РФ — на миллиард: каким будет суд по “Эпицентру” в Харькове
29.08.2026
На Харьковщине из-за удара баллистикой погиб 31-летний полицейский
29.08.2026
В День памяти защитников харьковчане возложили цветы на Аллее Славы (фото)
29.08.2026
Станция метро «Победа» будет закрыта в Харькове в воскресенье — подробности


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «До 30 градусов тепла: прогноз погоды по Харькову и области на 30 августа», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 августа 2026 в 19:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 30 августа, в Харькове и области ожидается переменная облачность, без осадков.".