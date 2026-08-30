Страхування бізнесу від воєнних ризиків. У Харкові вважають: потрібні зміни

Страхувати не лише приміщення, а й товар закликав президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак. У коментарі “Об’єктиву” він пояснив, чого не вистачає новій держпрограмі.

“Програма (страхування воєнних ризиків – Ред.) стартувала 1 січня цього року, й у першому півріччі були застраховані дві компанії з Харківської області всього. За останніми даними, ця цифра набагато більша. Точніше я не скажу, але вже є компанії, які страхують. І дуже важливо розуміти, що це класичне страхування: по ньому ви отримаєте компенсацію, якщо у вас є страховий договір. Вона не працює автоматично“, – сказав Чумак.

Програма передбачає можливість отримати компенсацію в разі “прильоту” в розмірі до 30 мільйонів гривень. При цьому зараз можна застрахувати обладнання, будівлі, окремі приміщення та інженерні мережі. Докладніше про умови участі можна прочитати на сайті “Зроблено в Україні”.

Однак такий набір того, що можна застрахувати, є недостатнім, вважає Чумак.

“Ми останнім часом дуже активно вивчаємо всі державні програми, які можна застосувати на відновлення бізнесу після “прильотів“ або після пошкодження. На жаль, з’ясувалося, що приблизно дві третини програм не працюють або працюють некоректно. Тобто бізнес не може ними скористатися, а на сьогодні це можливо єдине гарантоване джерело ресурсів для відновлення. Тому ми працюємо над тим, щоб внести зміни в ті програми, які є. Наприклад, страхування воєнних ризиків не поширюється на товарні залишки. Якщо в компанії згорає склад товарної продукції, то вона не отримає страхування на суму товарів, які там були. Тобто тільки на приміщення та на обладнання. Ми вважаємо, що це треба змінити й треба страхувати товарні залишки також“, — наголосив президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.

Порушене харківськими бізнесменами питання особливо актуальне через серію російських ударів по гіпермаркетах, торгових центрах і складах різних торгових мереж України.