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Страхование бизнеса от военных рисков: в Харькове считают, что нужны изменения

Харьков 13:57   30.08.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
Страхование бизнеса от военных рисков: в Харькове считают, что нужны изменения

 Страховать не только помещения, но и товар призвал президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак. В комментарии «Объективу» он объяснил, чего не хватает новой госпрограмме.

«Программа (страхования военных рисков — Ред.) стартовала 1 января этого года, и в первом полугодии были застрахованы две компании из Харьковской области всего. По последним данным, эта цифра гораздо больше. Точнее я не скажу, но уже есть компании, которые страхуют. И очень важно понимать, что это классическое страхование: по нему вы получите компенсацию, если у вас есть страховой договор. Она не работает автоматически», — сказал Чумак.

Программа предполагает возможность получить компенсацию в случае «прилета» в размере до 30 миллионов гривен. При этом сейчас застраховать можно оборудование, здания, отдельные помещения и инженерные сети. Подробнее об условиях участия можно прочитать на сайте «Зроблено в Україні».

Скриншот/Зроблено в Україні

Однако такой набор того, что можно застраховать, недостаточный, считает Чумак.

«Мы в последнее время очень активно изучаем все государственные программы, которые можно применить для восстановления бизнеса после «прилетов» или после повреждения. К сожалению, выяснилось, что около двух третей программ не работают или работают некорректно. То есть бизнес не может ими воспользоваться, а на сегодня это, возможно, единственный гарантированный источник ресурсов для восстановления. Поэтому мы работаем над тем, чтобы внести изменения в существующие программы. К примеру, страхование военных рисков не распространяется на товарные остатки. Если у компании сгорает склад товарной продукции, то она не получит страхование на сумму находившихся там товаров. То есть только на помещение и оборудование. Мы считаем, что это нужно изменить и нужно страховать товарные остатки тоже», — подчеркнул президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

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Поднятый харьковскими бизнесменами вопрос особенно актуален ввиду продолжающейся серии российских ударов по гипермаркетам, торговым центрам и складам различных торговых сетей Украины.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2026 в 13:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " Страховать не только помещения, но и товар призвал президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак ".