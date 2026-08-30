Пожары охватили 11 га, на Харьковщине погибли два человека: сводка ГСЧС

Харьковская область горит. В бытовых пожарах погибли двое, огонь уничтожает экосистемы. Подробности сообщила пресс-служба областного ГУ ГСЧС Украины.

«Во время бытовых пожаров погибли два человека. В Харьковском районе в с. Новая Березовка горел жилой дом на площади 40 кв. м. В Чугуевском районе в с. Малиновка горел жилой дом на площади 30 кв. м», — проинформировали спасатели.

13 пожаров за сутки возникло в экосистемах. Они охватили площадь около 11 гектаров. В ХОВА напомнили о высокой пожарной опасности в области.

«30 августа в лесах области сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. Удерживайтесь от посещения лесов и не разжигайте огонь на открытой территории», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

В целом за сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС выезжали ликвидировать 24 пожара, из них шесть возникли из-за российских обстрелов.