Ракетный удар по забегу на Харьковщине: погибших оказалось трое

Харьковская областная прокуратура 30 августа заявила: накануне в результате ракетного удара по селу Натальино на Харьковщине погиб не один полицейский, а три человека.

«По данным следствия, 29 августа около 09:30 военнослужащие вооруженных сил рф нанесли ракетный удар по территории одного из населенных пунктов Берестинского района Харьковской области, где проходил забег в память о погибших Героях Украины. Предварительно российские военные применили ракету «Искандер-М». Погибли три человека», — написала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Досудебное расследование ведут по ч. 3 ст. 367 УК Украины — «служебная халатность, повлекшая гибель людей». Прежде боевой медик Юлия Сачко заявила: благотворительный забег в селе анонсировала в соцсетях Натальинская сельская военная администрация, в открытом сообщении было указано место и время проведения массового мероприятия.

«В рамках производства следствие будет проверять действия должностных лиц военной администрации, организовавших проведение мероприятия. В частности, будет устанавливаться, должным ли образом должностные лица выполнили свои обязанности по обеспечению безопасности участников, учли ли существующую ситуацию в сфере безопасности и были ли приняты все необходимые меры для недопущения угрозы жизни и здоровью людей», — прокомментировали в прокуратуре.

Напомним, в результате этого ракетного удара погиб полицейский офицер громады, старший лейтенант полиции Алексей Загваздин. При этом в сводке ХОВА за минувшие сутки данных о погибших нет. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал только о двух раненых в с. Натальино: 42-летнем мужчине и 43-летней женщине.