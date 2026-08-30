Ракетний удар по забігу на Харківщині: загиблих виявилося троє

Харківська обласна прокуратура 30 серпня заявила: напередодні внаслідок ракетного удару по селу Наталине на Харківщині загинув не одна поліціянт, а троє людей.

“За даними слідства, 29 серпня близько 09:30 військовослужбовці збройних сил рф завдали ракетного удару по території одного з населених пунктів Берестинського району Харківської області, де проходив забіг у пам’ять про загиблих Героїв України. Попередньо, російські військові застосували ракету “Іскандер-М”. Загинули троє людей“, – написала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Досудове розслідування проводять за ч. 3 ст. 367 КК України – “службова недбалість, що спричинила загибель людей”. Перед тим бойова медикиня Юлія Сачко заявила: благодійний забіг у селі анонсувала в соцмережах Наталинська сільська військова адміністрація, у відкритому повідомленні було вказано місце та час проведення масового заходу.

“У межах провадження слідство перевірятиме дії посадових осіб військової адміністрації, які організували проведення заходу. Зокрема, встановлюватиметься, чи належним чином службові особи виконали свої обов’язки щодо забезпечення безпеки учасників, чи врахували наявну безпекову ситуацію та, чи були вжиті всі необхідні заходи для недопущення загрози життю і здоров’ю людей“, – прокоментували в прокуратурі.

Нагадаємо, внаслідок цього ракетного удару загинув поліцейський офіцер громади, старший лейтенант поліції Олексій Загваздін. При цьому у зведенні ХОВА за минулу добу даних про загиблих немає. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв лише про двох поранених у с. Наталине: 42-річного чоловіка та 43-річну жінку.