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Сили оборони зачистили частину лісу на півночі від Куп’янська – Хартія (відео)

Репортаж 16:19   30.08.2026
Оксана Горун
Сили оборони зачистили частину лісу на півночі від Куп’янська – Хартія (відео) Скриншот

2-й корпус НГУ “Хартія” повідомив про звільнення від окупантів 2 км² лісу на південь від села Западне. Це нова ділянка – не та, про яку раніше інформувала команда “DeepState”.

“Штурмовики 23-го окремого штурмового полку Р.У.Г. корпусу “Хартія” продовжують просуватися лісовим масивом західніше Дворічної на Куп’янщині. За останній час бійці зачистили ще 2 км² лісу, витісняючи противника з обладнаних опорних пунктів”, – зазначили у повідомленні “Хартії”.

Ліс біля Західного на Харківщині
Ілюстрація: мапа DeepState

Зачистку лісу на півдні від села Западне захисники назвали продовженням операції, в рамках якої раніше звільнили в цьому районі 7,5 км лісових масивів та встановили контроль над північною частиною населеного пункту.

В опублікованому відео з місця “хартійці” показали коментарі російських “Z-воєнкорів”, які заперечували дані DeepState про успіхи Сил оборони на півночі від Куп’янська. Зокрема автори повідомлень писали про “медійні вкиди” та “стабільну ситуацію, яка знаходиться під повним контролем ЗС РФ”.

“Давайте разом подивимося, як у них усе “під контролем”, – запропонували захисники України.

“Кадри об’єктивного контролю з дронів та нашоломних камер Р.У.Г. фіксують результат роботи штурмових груп: спроби ворога закріпитися чи контратакувати жорстко припинені, позиції зачищено, трофеї та документи противника зібрано. Бійці не зупиняються і рухаються вглиб лісу, не залишаючи своїх на полі бою”, – прокоментували те, що відбувається, в телеграмі “Хартії”.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2026 в 16:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "2-й корпус НГУ “Хартія” повідомив про звільнення від окупантів 2 км² лісу на південь від села Западне. Це нова ділянка – не та, про яку раніше інформувала команда “DeepState”".