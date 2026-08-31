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Россия атакует АЗС: статистика пожаров от обстрелов на Харьковщине за неделю

Происшествия 13:08   31.08.2026
Оксана Горун
Россия атакует АЗС: статистика пожаров от обстрелов на Харьковщине за неделю

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за неделю в регионе произошли 88 пожаров, вызванных российскими ударами. АЗС горели в Харькове и Люботинской громаде.

«24 августа враг трижды атаковал ударными беспилотниками автозаправочные станции Харьковской области. В Шевченковском районе загорелись автозаправочные колонки, в Киевском районе возник пожар в здании магазина на АЗС, горела также операторская и автозаправочная колонка. И на территории Люботинской громады Харьковского района недалеко от АЗС произошло попадание беспилотника, там загорелась трава вокруг автозаправочной станции. В общей сложности пострадали два человека. Днем ​​28 августа российский беспилотник ударил по территории автозаправочной станции. Возникли несколько центров возгорания. Горела непосредственно заправочная колонка, частично — операторское здание и трава вокруг автозаправочной станции. В результате этой атаки один человек погиб, еще пять пострадали», — напомнил спикер ГУ ГСЧСУ в Харьковской области Евгений Василенко.

Также в течение недели российская армия атаковала два гипермаркета в Харькове: «Эпицентр» в Основянском районе и неработающий «Караван» на Салтовке. Под ударами были дома в Харькове, Рогани, Змиеве.

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«Обращаемся ко всем жителям Харьковской области с просьбой не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Услышав такой сигнал, нужно немедленно следовать в ближайшее укрытие», — призвал Василенко.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2026 в 13:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за неделю в регионе произошли 88 пожаров, вызванных российскими ударами. АЗС горели в Харькове и Люботинской громаде".