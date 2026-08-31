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Синегубов: четверо людей ранены из-за обстрелов Харьковщины

Происшествия 08:51   31.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: четверо людей ранены из-за обстрелов Харьковщины

Утром 31 августа начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах Харькова и 13 населенных пунктов региона.

«В с. Андреевка Донецкой громады получили ранения женщины 42 и 43 лет и 67-летний мужчина; в пос. Близнюки ранен 48-летний мужчина», – пишет Синегубов.

В течение минувших суток по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • два КАБа;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА типа «Ланцет»;
  • восемь БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • 11 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2026 в 08:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 31 августа начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах Харькова и 13 населенных пунктов региона.".