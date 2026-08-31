Синегубов: четверо людей ранены из-за обстрелов Харьковщины
Утром 31 августа начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах Харькова и 13 населенных пунктов региона.
«В с. Андреевка Донецкой громады получили ранения женщины 42 и 43 лет и 67-летний мужчина; в пос. Близнюки ранен 48-летний мужчина», – пишет Синегубов.
В течение минувших суток по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- два КАБа;
- БпЛА типа «Герань-2»;
- два БпЛА типа «Ланцет»;
- восемь БпЛА типа «Молния»;
- два fpv-дрона;
- 11 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.