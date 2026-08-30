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«Харьков должен развиваться не только в центре» — петиция в адрес мэрии

Харьков 17:30   30.08.2026
Оксана Горун
«Харьков должен развиваться не только в центре» — петиция в адрес мэрии Фото: Salain, CC BY-SA 4.0. Источник: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47043867

На сайте Харьковского горсовета создали петицию с призывом создать современную зону отдыха и туристический маршрут в Леднянском (иначе — Ледном) яру.

Автор петиции Владимир Сивицкий считает: одним из направлений развития Харькова должно стать создание доступных, безопасных и современных зон отдыха во всех районах города.

«Харьков должен развиваться не только в центре. Комфортный Харьков – это комфортный каждый его район», — написал Сивицкий.

По его мнению, особого внимания требует Новобаварский район города, где есть природные зоны. Одна из них — Леднянский яр (другое название — Ледной яр). Это балка, которая разделяет поселок Ледное, а в целом имеет протяженность около 7 км. В нем расположено несколько озер.

«Предлагается провести комплексное обследование территории Леднянского яра и рассмотреть возможность создания здесь современной природно-рекреационной зоны, ориентированной прежде всего на жителей Новобаварского района, а также гостей Харькова. За основу целесообразно взять положительный опыт развития Саржиного яра, где природный ландшафт стал основой создания многофункционального городского пространства. Речь идет не о масштабной застройке яра. Напротив, предлагается сохранить природный характер территории и сделать ее доступной для людей», — объясняет автор петиции.

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Конкретно он предложил создать в яру пешеходные и велосипедные маршруты, места для семейного отдыха, детские и спортивные площадки. А также провести освещение, озеленение и установить информационные стенды.

«Особенно важно, чтобы развитие территории не превратилось в ее сплошную застройку. Предлагается применить принцип: «Природа остается основой — инфраструктура только делает ее доступной и безопасной», — подчеркнул Владимир Сивицкий.

Ознакомиться с полным текстом петиции, а также, при желании, поддержать ее можно тут. Для того чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело предложение, петиция должна собрать 5000 голосов за 90 дней.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2026 в 17:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета создали петицию с призывом создать современную зону отдыха и туристический маршрут в Леднянском (иначе — Ледном) яру".