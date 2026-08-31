Двое раненых, повреждено авто и дом – прокуратура об ударах по региону

Харьковская областная прокуратура проинформировала о последствиях российских обстрелов в Лозовском и Харьковском районах.

Ночью 31 августа около 03:50 россияне выпустили беспилотник по поселку Близнюки Лозовского района. БпЛА типа «Молния» ударил по грузовому авто почтовой службы.

«В результате атаки транспортное средство загорелось. Водитель получил ранение», – установили в прокуратуре.

Кроме того, накануне, 30 августа, россияне обстреляли Харьковский район. По данным правоохранителей, около 18:15 враг ударил по Слатино. В результате «прилета» поврежден дом, а хозяйка получила порезы руки из-за разбитого стекла. Чем именно били еще устанавливают.

«При процессуальном руководстве прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

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