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Интенсивность боев на Харьковщине немного уменьшилась

Украина 08:08   31.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Интенсивность боев на Харьковщине немного уменьшилась Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток на Харьковщине было восемь боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.

На севере от Харькова противник атаковал три раза. Бои шли возле Волчанских Хуторов, Волоховки и Рыбалкино.

На Купянском направлении СОУ отбили пять штурмов ВС РФ в районе Радьковки и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 225 боевых столкновений. Вчера противник нанес 91 авиационный удар, во время которого сбросив 288 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11517 дронов-камикадзе и осуществили 2966 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 38 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также в Генштабе обновили данные о потерях врага:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2026 в 08:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было восемь боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.".