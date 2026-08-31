Интенсивность боев на Харьковщине немного уменьшилась

В течение минувших суток на Харьковщине было восемь боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.

На севере от Харькова противник атаковал три раза. Бои шли возле Волчанских Хуторов, Волоховки и Рыбалкино.

На Купянском направлении СОУ отбили пять штурмов ВС РФ в районе Радьковки и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 225 боевых столкновений. Вчера противник нанес 91 авиационный удар, во время которого сбросив 288 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11517 дронов-камикадзе и осуществили 2966 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 38 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также в Генштабе обновили данные о потерях врага: