Live

Де й чому в Харкові завтра не буде газу, розповіли в “Газмережах”

Суспільство 10:54   07.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де й чому в Харкові завтра не буде газу, розповіли в “Газмережах”

У Харківській міській філії “Газмережі” розповіли, що у зв’язку з проведенням запланованих робіт у частині Холодного району не буде газу. 

Так блакитного палива не буде 8 та 10 вересня у будинках за такими адресами:

08.09.2026:

  • вул.Гумілевського буд. 6/2
  • вул.Гмирі буд. 15,   19,   23
  • пров.Вербний 2-й буд. 1,   15

10.09.2026:

  • вул.Сіриківська буд. 36-А,   46,   50,   54

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання.“, – додали газовики.

Читайте також: З ранку РФ обстрілює Золочів: FPV вдарив по машині, «Шахед» зруйнував будинок

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Герб РФ у Харкові “сховали”, але не зняли (фото)
Герб РФ у Харкові “сховали”, але не зняли (фото)
07.09.2026, 12:08
Сьогодні 7 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 вересня 2026: яке свято та день в історії
07.09.2026, 06:00
Мобілізованого мешканця Миколаївщини підозрюють у роботі на РФ – чим займався
Мобілізованого мешканця Миколаївщини підозрюють у роботі на РФ – чим займався
07.09.2026, 10:15
Без газу залишаться мешканці у двох громадах Харківщини
Без газу залишаться мешканці у двох громадах Харківщини
07.09.2026, 09:25
Де й чому в Харкові завтра не буде газу, розповіли в “Газмережах”
Де й чому в Харкові завтра не буде газу, розповіли в “Газмережах”
07.09.2026, 10:54
З ранку РФ обстрілює Золочів: FPV вдарив по машині, “шахед” зруйнував будинок
З ранку РФ обстрілює Золочів: FPV вдарив по машині, “шахед” зруйнував будинок
07.09.2026, 09:44

Новини за темою:

07.09.2026
Без газу залишаться мешканці у двох громадах Харківщини
07.09.2026
Новини Харкова головне 7 вересня: як минула ніч
07.09.2026
Штормове попередження оголосили сьогодні на Харківщині
06.09.2026
7 вересня перекриють вулицю для транспорту в Харкові
06.09.2026
Дах у будинку на Воробйова у Харкові полагодять до 15 листопада


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де й чому в Харкові завтра не буде газу, розповіли в “Газмережах”», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2026 в 10:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міській філії “Газмережі” розповіли, що у зв’язку з проведенням запланованих робіт у частині Холодного району не буде газу. ".