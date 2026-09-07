Де й чому в Харкові завтра не буде газу, розповіли в “Газмережах”

У Харківській міській філії “Газмережі” розповіли, що у зв’язку з проведенням запланованих робіт у частині Холодного району не буде газу.

Так блакитного палива не буде 8 та 10 вересня у будинках за такими адресами:

08.09.2026:

вул.Гумілевського буд. 6/2

вул.Гмирі буд. 15, 19, 23

пров.Вербний 2-й буд. 1, 15

10.09.2026:

вул.Сіриківська буд. 36-А, 46, 50, 54

“Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання.“, – додали газовики.