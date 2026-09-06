7 вересня перекриють вулицю для транспорту в Харкові

У понеділок, 7 вересня, з 8:00 до 17:00 обмежать рух транспорту на вул. Павла Тичини, біля будинку №26, повідомляє Харківська міськрада.

Це пов’язано з тим, що КП «Шляхрембуд» буде проводити поточний ремонт ремонту асфальтобетонного покриття, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Транспорт буде рухатися вільною від виконання робіт смугою руху.

Як повідомляла раніше МГ «Об’єктив», рух транспорту на вулиці Сумгаїтській, в районі перехрестя з вулицею Космонавтів, заборонено до 28 вересня.