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Чугуїв після смертельної атаки: мер міста показала наслідки удару БпЛА

Події 10:34   06.09.2026
Оксана Якушко
Чугуїв після смертельної атаки: мер міста показала наслідки удару БпЛА

Вранці мер Чугуєва Галина Мінаєва разом із волонтерами працює на місці вчорашньої трагедії, про це вона повідомила на власній сторінці Телеграм.

«Зараз тут наші комунальні служби та представники благодійної місії “Проліска”, які завжди приходять на допомогу громаді в таких випадках. В найкоротші терміни будемо намагатися ліквідувати наслідки обстрілу, допоможемо мешканцям, чиє житло постраждало, оформити документи на єВідновлення», – розповіла Мінаєва.

Нагадаємо, як писала раніше МГ “Об’єктив”, увечері 5 вересня росіяни вдарили реактивним БплА по центру Чугуєва. Внаслідок удару загинула ціла родина: 11-річний хлопчик, 19-річна дівчина та їхній 45-річний батько. Зазнала тяжких поранень 40-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 28-річний чоловік та дві 75-річні жінки.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2026 в 10:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці мер Чугуєва Галина Мінаєва разом із волонтерами працює на місці вчорашньої трагедії, про це вона повідомила на власній сторінці Телеграм.".