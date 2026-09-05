Завтра очікується гроза та сильний вітер: оголошене штормове попередження

У Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей попередили про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються завтра, 6 вересня.

Так вранці та вдень 6 вересня по місту та області очікується гроза. Вдень пориви вітру сягатимуть 15 – 20 м/с. З огляду на це в регіоні оголосили І рівень небезпеки, жовтий, додали синоптики.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала прогноз погоди на 5 вересня. У Харкові та області – хмарно з проясненнями. Уночі без істотних опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. У Харкові вдень термометри показуватимуть 26–28 градусів, інформували у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей. В області – вдень – 23-28 градусів. Синоптики також попередили про небезпечну погоду в Харкові та області вранці та вдень 5 вересня. Йдеться про пориви вітру, які сягатимуть 17–22 м/с.