Live

Завтра очікується гроза та сильний вітер: оголошене штормове попередження

Погода 13:00   05.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра очікується гроза та сильний вітер: оголошене штормове попередження

У Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей попередили про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються завтра, 6 вересня.

Так вранці та вдень 6 вересня по місту та області очікується гроза. Вдень пориви вітру сягатимуть 15 – 20 м/с. З огляду на це в регіоні оголосили І рівень небезпеки, жовтий, додали синоптики.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала прогноз погоди на 5 вересня. У Харкові та області – хмарно з проясненнями. Уночі без істотних опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. У Харкові вдень термометри показуватимуть 26–28 градусів, інформували у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей. В області – вдень – 23-28 градусів. Синоптики також попередили про небезпечну погоду в Харкові та області вранці та вдень 5 вересня. Йдеться про пориви вітру, які сягатимуть 17–22 м/с.

Читайте також: Терехов: підземних шкіл у Харкові недостатньо, а фінансів не вистачає

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова головне 5 вересня: удар FPV по передмістю і харківʼянам
Новини Харкова головне 5 вересня: удар FPV по передмістю і харківʼянам
05.09.2026, 14:10
Сьогодні 5 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 вересня 2026: яке свято та день в історії
05.09.2026, 06:00
Терехов: підземних шкіл у Харкові недостатньо, а фінансів не вистачає
Терехов: підземних шкіл у Харкові недостатньо, а фінансів не вистачає
05.09.2026, 11:03
Завтра очікується гроза та сильний вітер: оголошене штормове попередження
Завтра очікується гроза та сильний вітер: оголошене штормове попередження
05.09.2026, 13:00
Двоє харків’ян постраждали на Дергачівщині: їхнє авто атакував FPV-дрон
Двоє харків’ян постраждали на Дергачівщині: їхнє авто атакував FPV-дрон
05.09.2026, 12:19
“Режиму тиші” на фронті немає – ЗМІ
“Режиму тиші” на фронті немає – ЗМІ
05.09.2026, 10:10

Новини за темою:

05.09.2026
Синєгубов відповів, чи продовжать відновлювати лікарню в Ізюмі
05.09.2026
Двоє харків’ян постраждали на Дергачівщині: їхнє авто атакував FPV-дрон
05.09.2026
Терехов: підземних шкіл у Харкові недостатньо, а фінансів не вистачає
05.09.2026
Без постраждалих минула доба на Харківщині
05.09.2026
Наукове підприємство знеструмлене через удар російського FPV


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Завтра очікується гроза та сильний вітер: оголошене штормове попередження», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2026 в 13:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей попередили про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються завтра, 6 вересня.".