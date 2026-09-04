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У Харкові тимчасово не працює лінія рятувальників «101»: які альтернативи

Суспільство 18:01   04.09.2026
Олена Нагорна
У Харкові тимчасово не працює лінія рятувальників «101»: які альтернативи

Сьогодні, 4 вересня, з 18:00 у Харкові призупинено роботу лінії Служби порятунку «101».

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій та екстрених випадків містянам радять використовувати резервний номер телефону: (057) 341-53-93.

Водночас у відомстві наголосили, що єдиний номер екстреної допомоги «112» продовжує працювати у штатному режимі.

Про повноцінне відновлення роботи лінії «101» надзвичайники обіцяють повідомити додатково.

Як інформувала МГ “Об’єктив”, Харківобленерго попередило про планові ремонти, які проведуть у суботу, 5 вересня в Індустріальному та Немишлянському районах Харкова.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 18:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 4 вересня, з 18:00 у Харкові призупинено роботу лінії Служби порятунку «101».".