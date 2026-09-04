Купол над Харковом: 411 FPV-дронів знищили в серпні – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив статистику, що підтверджує, зокрема, ефективність експериментального купола. Їм захищають Харків від FPV-дронів на оптоволокні. Також ППО знищує сотні інших цілей.

“Гроші є на реалізацію цього проєкту. Частина його вже в роботі, частина ще реалізується. Він показує себе ефективно, це те, що я можу зазначити. Чи будемо ми масштабувати – однозначно будемо. Ми не будемо зупинятися. Є інші способи боротьби з FPV-дронами на оптоволокні та інші засоби“, – сказав Синєгубов, відповідаючи на питання кореспондентки МГ “Об’єктив”.

За даними начальника ХОВА, за серпень на Харківщині захисники неба всіма засобами ППО знищили 3040 цілей. Для порівняння до червня знищили близько 2000 за пів року, у червні – 400. У серпні рахунок пішов на тисячі.

“Це і «шахеди», і «шахеди» реактивні, і «шахеди» звичайні. Крилатих ракет, на жаль, лише дві. Реактивних «шахедів» 61. Є, відповідно, «бандеролі», «ланцети» – 139. Далі, там, «мавіки», «мерліни». «Молний» 1844. З них майже 70% – у бік міста Харків. FPV-дронів – 411. І тепер просто уявіть, скільки долітає до міста Харкова. Один-два – і в нас це вже трагедія якась. А чому не будуються сітки, чому ми не захищаємося? 411 було ліквідовано нашими Збройними силами. Тому, звичайно, це має бути на першому місці. Підтримка Збройних сил, і в тому числі реалізація ось таких експериментальних, фактично, проєктів. І не зупинятися на цьому”, – наголосив начальник ХОВА.