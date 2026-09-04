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Без світла в суботу залишаться жителі у двох районах Харкова – обленерго

Суспільство 13:56   04.09.2026
Оксана Горун
Без світла в суботу залишаться жителі у двох районах Харкова – обленерго Зображення створене ШІ

Харківобленерго попередило про планові ремонти, які проведуть у суботу, 5 вересня в Індустріальному та Немишлянському районах Харкова.

Вимикати електрику абонентам планують з 8:30 до 19:00. Це стосуватиметься мешканців будинків на наступних вулицях:

🔹 вул. Автогенна, 12б
🔹 вул. Академіка Філіппова
🔹 пров. Академіка Підгорного
🔹 проспект Архітектора Альошина
🔹 вул. Біблика
🔹 бульвар Богдана Хмельницького
🔹 вулиця Бригади “Хартія”
🔹 вул. Василя Вишиваного
🔹 вул. Велозаводська
🔹 проїзд Велозаводський
🔹 провулок Велозаводський
🔹 вул. Високогірний
🔹 в’їзд Високогірний
🔹 провулок Високогірний
🔹 1-й в’їзд Високогірний
🔹2-й в’їзд Високогірний
🔹 3-й в’їзд Високогірний
🔹 4-й в’їзд Високогірний
🔹 пр. Героїв Харкова, будинки з 248-го по 254в
🔹 вул. Джерельна
🔹 вул. Єнакіївська
🔹 вул. Заповідна
🔹 вул. Каденюка, 41а, 41б, 43
🔹 вул. Комунальників
🔹 вул. Котельна
🔹 провулок Котельний
🔹 вул. Лодзька
🔹 1-й проїзд Луговий
🔹 2-й проїзд Луговий
🔹 3-й проїзд Луговий
🔹 провулок Миру
🔹 вул. Могилівська вул.
🔹 провулок Могилівський
🔹 вул. Немишлянська
🔹 проспект Олександрівський
🔹 вул. Петренківська
🔹 1-й в’їзд Петренківський
🔹 2-й в’їзд Петренківський
🔹 1-й проїзд Петренківський
🔹 2-й проїзд Петренківський
🔹 3-й проїзд Петренківський
🔹 вул. Підйомна
🔹 вул. Плідна
🔹 провулок Плідний
🔹 провулок Плідний 1-й
🔹 провулок Сергія Єфремова
🔹 провулок Снігурівський, 7а, 19
🔹 вул. Танкова
🔹 пр. Тракторобудівників, 2/3
🔹 вул. Ясенева

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 13:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківобленерго попередило про планові ремонти, які проведуть у суботу, 5 вересня в Індустріальному та Немишлянському районах Харкова".