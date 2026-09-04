Без світла в суботу залишаться жителі у двох районах Харкова – обленерго

Харківобленерго попередило про планові ремонти, які проведуть у суботу, 5 вересня в Індустріальному та Немишлянському районах Харкова.

Вимикати електрику абонентам планують з 8:30 до 19:00. Це стосуватиметься мешканців будинків на наступних вулицях:

🔹 вул. Автогенна, 12б

🔹 вул. Академіка Філіппова

🔹 пров. Академіка Підгорного

🔹 проспект Архітектора Альошина

🔹 вул. Біблика

🔹 бульвар Богдана Хмельницького

🔹 вулиця Бригади “Хартія”

🔹 вул. Василя Вишиваного

🔹 вул. Велозаводська

🔹 проїзд Велозаводський

🔹 провулок Велозаводський

🔹 вул. Високогірний

🔹 в’їзд Високогірний

🔹 провулок Високогірний

🔹 1-й в’їзд Високогірний

🔹2-й в’їзд Високогірний

🔹 3-й в’їзд Високогірний

🔹 4-й в’їзд Високогірний

🔹 пр. Героїв Харкова, будинки з 248-го по 254в

🔹 вул. Джерельна

🔹 вул. Єнакіївська

🔹 вул. Заповідна

🔹 вул. Каденюка, 41а, 41б, 43

🔹 вул. Комунальників

🔹 вул. Котельна

🔹 провулок Котельний

🔹 вул. Лодзька

🔹 1-й проїзд Луговий

🔹 2-й проїзд Луговий

🔹 3-й проїзд Луговий

🔹 провулок Миру

🔹 вул. Могилівська вул.

🔹 провулок Могилівський

🔹 вул. Немишлянська

🔹 проспект Олександрівський

🔹 вул. Петренківська

🔹 1-й в’їзд Петренківський

🔹 2-й в’їзд Петренківський

🔹 1-й проїзд Петренківський

🔹 2-й проїзд Петренківський

🔹 3-й проїзд Петренківський

🔹 вул. Підйомна

🔹 вул. Плідна

🔹 провулок Плідний

🔹 провулок Плідний 1-й

🔹 провулок Сергія Єфремова

🔹 провулок Снігурівський, 7а, 19

🔹 вул. Танкова

🔹 пр. Тракторобудівників, 2/3

🔹 вул. Ясенева