“Це більше стосувалося Києва” – Синєгубов про “жовті” та “червоні” тривоги

Як поєднуватиметься нова система тривог, анонсована президентом України Володимиром Зеленським, з диференційованою тривогою в Харкові та області, “Об’єктиву” відповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Щодо цих кольорів – жовтий, червоний і все інше – це більше стосувалося міста Києва, тому що коли в них почалася велика кількість тривог, для них це незвично: для органів державної влади на місцях це незвично, для парламенту це незвично. Тому, звичайно, що це потрібно для того, щоб унормувати роботу та не паралізувати роботу й громадського транспорту в місті Києві, і органів державної влади, органів місцевого самоврядування в місті Києві, Київській області тощо. Те, що Київ переживає, скажемо так, останній місяць. Харків живе в цьому режимі з 2022 року”, – зазначив Синєгубов під час брифінгу 4 вересня, відповідаючи на запитання кореспондентки МГ “Об’єктив”.

Він нагадав, що в Харкові та області працює диференційована тривога, яку дедалі більше поглиблюють.

“Ми зараз диференціювали ще більше, або запровадили зовсім нову систему оповіщень щодо автозаправних станцій. Ми наразі працюємо тим, щоб розповсюдити оці, скажемо так, більш точкові сигнали повітряної тривоги на інші, можливо, комунальні підприємства або заклади прифронтових територіальних громад перш за все. Далі будемо дивитися, що нам запропонує держава щодо цих кольорів. Чи допоможе це працювати нашому бізнесу – поки що складно сказати“, — оцінив запропоновані нововведення начальник ХОВА.