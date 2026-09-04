Live

“Це більше стосувалося Києва” – Синєгубов про “жовті” та “червоні” тривоги

Оригінально 13:16   04.09.2026
Олена Нагорна
Оксана Горун
“Це більше стосувалося Києва” – Синєгубов про “жовті” та “червоні” тривоги Фото: Харківська міськрада

Як поєднуватиметься нова система тривог, анонсована президентом України Володимиром Зеленським, з диференційованою тривогою в Харкові та області, “Об’єктиву” відповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Щодо цих кольорів – жовтий, червоний і все інше – це більше стосувалося міста Києва, тому що коли в них почалася велика кількість тривог, для них це незвично: для органів державної влади на місцях це незвично, для парламенту це незвично. Тому, звичайно, що це потрібно для того, щоб унормувати роботу та не паралізувати роботу й громадського транспорту в місті Києві, і органів державної влади, органів місцевого самоврядування в місті Києві, Київській області тощо. Те, що Київ переживає, скажемо так, останній місяць. Харків живе в цьому режимі з 2022 року”, – зазначив Синєгубов під час брифінгу 4 вересня, відповідаючи на запитання кореспондентки МГ “Об’єктив”.

Він нагадав, що в Харкові та області працює диференційована тривога, яку дедалі більше поглиблюють.

Ми зараз диференціювали ще більше, або запровадили зовсім нову систему оповіщень щодо автозаправних станцій. Ми наразі працюємо тим, щоб розповсюдити оці, скажемо так, більш точкові сигнали повітряної тривоги  на інші, можливо, комунальні підприємства або заклади прифронтових територіальних громад перш за все. Далі будемо дивитися, що нам запропонує держава щодо цих кольорів. Чи допоможе це працювати нашому бізнесу – поки що складно сказати“, — оцінив запропоновані нововведення начальник ХОВА.

Читайте також: Запасатися потрібно не продуктами: Бескрестнов про те, що допоможе пережити зиму

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун

Популярно

“Це більше стосувалося Києва” – Синєгубов про “жовті” та “червоні” тривоги
“Це більше стосувалося Києва” – Синєгубов про “жовті” та “червоні” тривоги
04.09.2026, 13:16
Запасатися треба не продуктами: Бескрестнов про те, що допоможе пережити зиму
Запасатися треба не продуктами: Бескрестнов про те, що допоможе пережити зиму
04.09.2026, 11:03
ДПСУ фіксує активність РФ у районі Вовчанська, але ворог зазнає великих втрат
ДПСУ фіксує активність РФ у районі Вовчанська, але ворог зазнає великих втрат
04.09.2026, 11:42
Новини Харкова — головне 4 вересня: як минула ніч, напружено на півночі
Новини Харкова — головне 4 вересня: як минула ніч, напружено на півночі
04.09.2026, 09:54
Сьогодні 4 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 вересня 2026: яке свято та день в історії
04.09.2026, 06:00
“Сягнуло неймовірних масштабів” – Трегубов про перебільшення РФ своїх успіхів
“Сягнуло неймовірних масштабів” – Трегубов про перебільшення РФ своїх успіхів
04.09.2026, 12:22

Новини за темою:

04.09.2026
єВідновлення: мешканці Харківщини отримали понад 5 млрд компенсацій
04.09.2026
Синєгубов відповів, чи скоротять комендантську годину в Харкові (відео)
04.09.2026
“Сягнуло неймовірних масштабів” – Трегубов про перебільшення РФ своїх успіхів
03.09.2026
Надія на скорочення комендантського, удар по Печенігах – підсумки 3 вересня
03.09.2026
“Абсолютно шизофренічні заяви” – Трегубов про “успіхи” Путіна


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Це більше стосувалося Києва” – Синєгубов про “жовті” та “червоні” тривоги», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 13:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як поєднуватиметься нова система тривог, анонсована президентом, з диференційованою тривогою в Харкові та області, “Об’єктиву” відповів начальник ХОВА Олег Синєгубов".