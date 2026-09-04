ДПСУ фіксує активність РФ у районі Вовчанська, але ворог зазнає великих втрат

В етері нацмарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що вже близько тижня РФ промацує оборону ЗСУ і навіть атакує їхні позиції в районі Вовчанської громади. Він підтвердив: ворог справді має перевагу у силі і все ще розраховує значно просунутися на півночі Харківщини, але при цьому окупанти зазнають значних втрат.

“Зважаючи на ці дії, які ми бачимо з боку Росії, я не виключаю, що противник все ж таки очікує, що йому вдасться досить сильно просунутися. У той же час, знову ж таки, вже досить довгий період, навіть з початку цього року, коли противник почав саме проявляти себе в межах Вовчанської громади, зокрема у напрямку населеного пункту Дегтярне, досягти великих успіхів за весь цей час він не може”, – сказав речник.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Росіяни намагаються промацувати позиції українських військових, руйнувати їх, просочуватися у прикордонні населені пункти, але всі спроби – марні. ЗС РФ зазнають значних втрат – є вбиті, поранені та полонені.

“І знову ж таки, наші воїни роблять усе можливе для того, щоб на території Росії знищувати і логістику, і ті засоби ураження, які противник використовує для обстрілу нашої території”, – додав Демченко.