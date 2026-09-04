Сочі залишилося без системи ППО, у Башкортостані палає нафтохімічний завод

Сили оборони України атакували Росію вночі 4 вересня. Місцеві жителі знову спостерігають за великими пожежами, а міста затягує димом. Відомо, що найбільш суттєві “прильоти” у Сочі та Башкортостані. Подробиці влучань розповів волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко.

Відео: Exilenova+

Так, українські військові вдарили по системі ППО С-400 у Сочі, а також по нафтобазі.

Відео: Exilenova+

Відео: Exilenova+

На місцях “прильотів” – сильні пожежі.

“У Стерлітамаку, що у республіці Башкортостан, після атаки горить “Стєрлітамакскій нєфтєхімічєскій завод“, – додав Стерненко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увечері 1 вересня звернувся до авіакомпаній, які використовують російський повітряний простір, а також страховиків. Він сказав, що російське небо стає цілком небезпечним. Зеленський зазначив: Україна не погрожує цивільній авіації, але тепер потрібно буде враховувати, що у повітряному просторі будуть БпЛА і нагадав: саме російська агресія зробила небезпечним небо України, Європи та навіть самої РФ.