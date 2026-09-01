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FPV-дрон ударив по цивільному авто з харків’янами: загинув чоловік

Події 10:41   01.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
FPV-дрон ударив по цивільному авто з харків’янами: загинув чоловік Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив МГ “Об’єктив” про трагедію, яка сталася 1 вересня близько 09:00 на трасі Золочів-Дергачі. Росіяни атакували авто, в якому перебували двоє харків’ян. Один із них загинув на місці події, інший – тяжко поранений. 

За інформацією коваленка, FPV-дроном росіяни вдарили по авто з двома мешканцями Харкова. Загиблий – чоловік 1971 року народження.

“Ще один чоловік, 1967 року народження, зазнав тяжких поранень — опіки 1-2 ступеня (ураження близько 80% тіла). Його стан оцінюється як тяжкий, він перебуває під наглядом медиків”, – додав начальник СВА.

Автомобіль повністю знищений.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2026 в 10:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один із них загинув на місці події, інший – тяжко поранений. ".