Понад 317 тисяч учнів розпочинають новий навчальний рік на Харківщині

1 вересня на Харківщині стартував черговий навчальний рік в умовах війни. За парти сяде понад 317 тисяч дітей. Серед них – близько десяти тисяч однокласників та майже дев’ять тисяч – першокурсників, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“На Харківщині вже працюють 17 підземних шкіл. З 1 вересня відкриваються ще у громадах Лозівського, Берестинського та Чугуївського районів. До кінця року плануємо відкрити ще 19 таких закладів. Це дозволить охопити офлайн або змішаним навчанням близько 100 тисяч учнів”, – написав начальник ХОВА.

Крім цього, для регіону закупили 56 шкільних автобусів, ще 21 планують отримати до кінця року. А у Пісочині – відкрили перший в Україні підземний дитсадок. Ще двоє хочуть звести у Дергачівській та Харківській громадах.

2 вересня у Лозовій запрацює фабрика-кухня. Вона забезпечуватиме безкоштовним харчуванням понад п’ять тисяч школярів у чотирьох громадах.

“Підтримуємо родини першокласників у межах ініціативи Президента «Пакунок школяра». Батьки отримують 5 тисяч гривень на найнеобхідніше для школи. Вже маємо майже 7996 заяв, а 5217 родин отримали виплати на загальну суму понад 26 мільйонів гривень”, – додав Синєгубов.