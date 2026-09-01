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Больше 317 тысяч учеников начинают новый учебный год на Харьковщине

Общество 09:52   01.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше 317 тысяч учеников начинают новый учебный год на Харьковщине

1 сентября на Харьковщине стартовал очередной учебный год в условиях войны. За парты сядут больше 317 тысяч детей. Среди них – около десяти тысяч одноклассников и почти девять тысяч – первокурсников, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харьковской области уже работают 17 подземных школ. С 1 сентября открываются еще в общинах Лозовского, Берестинского и Чугуевского районов. До конца года планируем открыть еще 19 таких заведений. Это позволит охватить офлайн или смешанным обучением около 100 тысяч учащихся. Также приобрели 56 школьных автобусов, еще 21 автобус планируем поставить до конца года», – написал начальник ХОВА.

Помимо этого, для региона закупили 56 школьных автобусов, еще 21 планируют получиться до конца года. А в Песочине – открыли первый в Украине подземный детсад. Еще два хотят возвести в Дергачевской и Харьковской громадах.

2 сентября в Лозовой заработает фабрика-кухня. Она будет обеспечивать бесплатным питанием больше пяти тысяч школьников в четырех громадах.

«Поддерживаем семьи первоклассников в рамках инициативы Президента «Пакунок школяра». Родители получают 5 тысяч гривен на самое необходимое для школы. Уже есть почти 7996 заявлений, а 5217 семей получили выплаты на общую сумму более 26 миллионов гривен», – добавил Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 09:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 сентября на Харьковщине стартовал очередной учебный год в условиях войны. За парты сядут больше 317 тысяч детей.".