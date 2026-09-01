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Задоренко: вся Дергачевщина обесточена из-за ночных ударов оккупантов

Происшествия 09:11   01.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Задоренко: вся Дергачевщина обесточена из-за ночных ударов оккупантов Фото: ХГС

Утром 1 сентября вслед за начальником Малоданиловской громады Олександром Гололобовым об отсутствии электроснабжения сообщил и глава Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко. Однако, отметил он, ситуация сложнее – все населенные пункты громады полностью обесточены. 

Проблемы со светом, объяснил Задоренко, начались в результате ночных росссийских обстрелов. Работы по восстановлению уже начались, однако сколько будут продолжаться – пока неизвестно. Тем временем жителей просят зарядить гаджеты, павербанки и позаботиться о необходимом запасе воды.

«Если в ближайшее время свет не появится, будем запускать работу специальных пунктов, где можно будет зарядить гаджеты и воспользоваться бесплатным интернетом. О дальнейших изменениях ситуации сообщу дополнительно», – добавил Задоренко.

Напомним, 1 сентября начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о последствиях обстрелов РФ. Так, по его информации, часть громады без света после вражеского удара по объекту критической инфраструктуры. Нет света в четырех населенных пунктах, еще два обесточены примерно на 90%, написал Гололобов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 09:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "сообщил и глава Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.".