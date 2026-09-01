Задоренко: вся Дергачівщина знеструмлена через нічні удари окупантів

Вранці 1 вересня слідом за начальником Малоданилівської громади Олександром Гололобовим про відсутність електропостачання повідомив і голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Проте, зазначив він, ситуація складніша – усі населені пункти громади повністю знеструмлені.

Проблеми зі світлом, пояснив Задоренко, почалися внаслідок нічних російських обстрілів. Роботи з відновлення вже почалися, проте скільки триватимуть – поки що невідомо. Тим часом мешканців просять зарядити гаджети, павербанки та подбати про необхідний запас води.

“Якщо найближчим часом світло не з’явиться – запускатимемо роботу спеціальних пунктів, де можна буде зарядити гаджети та скористатися безкоштовним інтернетом. Про подальші зміни ситуації повідомлю додатково”, – додав Задоренко.

Нагадаємо, 1 вересня начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про наслідки обстрілів РФ. Так, за його інформацією, частина громади без світла після удару по об’єкту критичної інфраструктури. Немає світла у чотирьох населених пунктах, ще два знеструмлені приблизно на 90%, написав Гололобов.