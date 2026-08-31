“Випадковості тут немає” – Терехов про тактику російських ударів по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов опублікував статистику російських обстрілів за тиждень, а також окремо зупинився на “прильоті” по останньому “Епіцентру” в місті.

За тиждень по Харкову росіяни вдарили 38 разів. При цьому найчастіше використовували дрони: “молнии”, “шахеди”, FPV та “італмаси”. Водночас ще чотири атаки були з РСЗВ із касетними боєприпасами. Внаслідок цих обстрілів загинули троє харків’ян, ще 23 постраждали.

“Окремо скажу про удар по “Епіцентру” в Основ’янському районі. Оператор у реальному часі бачив, куди веде реактивний дрон, і спрямував його в гіпермаркет посеред робочого дня, коли всередині перебували відвідувачі та персонал. Росіяни прицільно вбили чоловіка, який прийшов за покупками. Ще п’ятеро постраждали. Ворог уже атакував всі три харківські об’єкти мережі. Гіпермаркет на Олексіївці не відновив роботу після обстрілів 2022 року. На Салтівці у 2024-му росіяни знищили магазин, убивши 19 харків’ян. Тепер поцілили в останній, що працював у місті. Випадковості тут немає. Ми бачимо, як по всій Україні агресор послідовно б’є по великих торгівельних мережах і намагається тим самим зламати український бізнес”, – наголосив Терехов.

Окрім “Епіцентру”, в Харкові також прилітало по АЗС, ТЦ “Караван”, що не працює, підприємствам і складам. Рештою російських цілей стали житлові будинки, дороги та навіть паркан навчального закладу.

Російська армія методично атакує торгові центри та гіпермаркети в Україні. Харківщина – не виняток. 26 серпня дісталося ТЦ у Лозовій. Мережі облетіли жахливі кадри порятунку людей через вікна будівлі, що горіла. Уже наступного дня прилетіло по останньому гіпермаркету “Епіцентр”, який ще працював у Харкові. Загинув один із відвідувачів, п’ятеро постраждали. За даними обласної прокуратури, для атаки ворог застосував безпілотник “Герань-4 Сікер”, обладнаний камерою. 28 серпня безпілотник атакував “Караван” на Салтівці. Детальніше про удари по ТЦ – дивіться в нашому суботньому огляді.