FPV атакував автівку ритуальної служби з померлим на Харківщині (оновлено)

Починаючи з ранку, в Золочеві на Харківщині нарахували вже чотири атаки FPV-дронів. У тому числі удари припали по цивільній автівці та транспорту ритуальної служби.

“31.08.26 близько 12.00 ворог FPV-дроном атакував автомобіль комунального підприємства “Ритуал” у селищі Золочів. Автівка рухалась з померлим на місцевий цвинтар. Наразі без постраждалих. Автомобіль зазнав пошкоджень”, – повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Слідом, о 12:50, прилетіло по цивільній автівці. Спочатку повідомляли, що обійшлося без постраждалих, пізніше Коваленко уточнив: “Гостру реакцію на стрес отримали 3-річний хлопчик та 7-річна дівчинка. Від госпіталізації відмовилися. Вчасно зреагували та вискочили з авто. Батько та мати не постраждали”.

Вранці FPV-дрони пошкодили в селищі приватні будинки та господарчі споруди.

Нагадаємо, ще 2 червня із Золочева та шести сіл Богодухівського району оголосили обов’язкову евакуацію. Причиною стали загальна ситуація з безпекою та системні обстріли цих територій. Рішення ухвалила Рада оборони області. До списку на виїзд увійшли села Писарівка, Гур’їв, Леміщине, Малижине, Мерло та Морозова Долина.