Почти сто БпЛА атаковали Харьковщину за сутки – Синегубов
Харьков и 13 населенных пунктов обстреляли россияне за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрелов в пос. Золочев подверглись острой реакции на стресс 30-летняя женщина, 7-летняя девочка и 3-летний мальчик», – написал Синегубов.
За сутки по региону ударило такое вооружение:
- две ракеты;
- КАБ;
- шесть БпЛА типа «Молния»;
- восемь fpv-дронов;
- 85 БпЛА (тип устанавливается)
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.