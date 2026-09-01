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Почти сто БпЛА атаковали Харьковщину за сутки – Синегубов

Происшествия 08:43   01.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Почти сто БпЛА атаковали Харьковщину за сутки – Синегубов

Харьков и 13 населенных пунктов обстреляли россияне за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов в пос. Золочев подверглись острой реакции на стресс 30-летняя женщина, 7-летняя девочка и 3-летний мальчик», – написал Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • две ракеты;
  • КАБ;
  • шесть БпЛА типа «Молния»;
  • восемь fpv-дронов;
  • 85 БпЛА (тип устанавливается)

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 08:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков и 13 населенных пунктов обстреляли россияне за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".