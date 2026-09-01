Почти сто БпЛА атаковали Харьковщину за сутки – Синегубов

Харьков и 13 населенных пунктов обстреляли россияне за минувшие сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов в пос. Золочев подверглись острой реакции на стресс 30-летняя женщина, 7-летняя девочка и 3-летний мальчик», – написал Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

две ракеты;

КАБ;

шесть БпЛА типа «Молния»;

восемь fpv-дронов;

85 БпЛА (тип устанавливается)

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.