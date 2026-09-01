Новости Харькова — главное 1 сентября: как прошла ночь

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07:15

Целую ночь звучала тревога на Харьковщине

Тревогу в Харькове и области дали в 23:05. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили о беспилотниках, которые летят в южной части региона. После полуночи БпЛА полетели на Харьков, а в северных регионах города слышали звуки взрывов и работу ПВО.

После чего различные скоростные цели и крылатые ракеты начали летать над Украиной. В 03:33 на Харьковщину полетели КАБы, а утром – враг запустил БпЛА.

По состоянию на 07:15 тревога в Харькове и области продолжается.