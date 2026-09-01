Live

Новости Харькова — главное 1 сентября: как прошла ночь

Украина 07:15   01.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 1 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Целую ночь звучала тревога на Харьковщине

Тревогу в Харькове и области дали в 23:05. Вскоре в Воздушных силах ВСУ предупредили о беспилотниках, которые летят в южной части региона. После полуночи БпЛА полетели на Харьков, а в северных регионах города слышали звуки взрывов и работу ПВО.

После чего различные скоростные цели и крылатые ракеты начали летать над Украиной. В 03:33 на Харьковщину полетели КАБы, а утром – враг запустил БпЛА.

По состоянию на 07:15 тревога в Харькове и области продолжается.

Читайте также: Сегодня 1 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное 31 августа: паника у оккупантов, атаки FPV
Новости Харькова — главное 31 августа: паника у оккупантов, атаки FPV
31.08.2026, 22:00
Двое пострадавших – россияне атаковали АЗС и предприятие в Харьковской области
Двое пострадавших – россияне атаковали АЗС и предприятие в Харьковской области
31.08.2026, 21:29
Сегодня 1 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 сентября 2026: какой праздник и день в истории
01.09.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 1 сентября: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 1 сентября: как прошла ночь
01.09.2026, 07:15
«Случайности здесь нет» — Терехов о тактике российских ударов по Харькову
«Случайности здесь нет» — Терехов о тактике российских ударов по Харькову
31.08.2026, 14:29
Тяжелая ночь для «Укрзалізниці»: погибли шесть работников, РФ била баллистикой
Тяжелая ночь для «Укрзалізниці»: погибли шесть работников, РФ била баллистикой
01.09.2026, 07:52

Новости по теме:

31.08.2026
Ракетный удар по забегу и успехи СОУ – итоги выходных и 31 августа
31.08.2026
Новости Харькова — главное 31 августа: паника у оккупантов, атаки FPV
29.08.2026
Новости Харькова – главное за 29 августа: «прилеты» в городе, закроют метро
28.08.2026
Трагедия в Змиеве, удар по «Каравану» в Харькове – итоги 28 августа
28.08.2026
Мемориальную доску ректору Бабаеву открыли в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 1 сентября: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".