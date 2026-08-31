Ракетный удар по забегу и успехи СОУ – итоги выходных и 31 августа

Российский «искандер» попал по участникам патриотического забега – трое погибших. Российский FPV-дрон атаковал автомобиль с детьми в Золочеве. «Хартия» заявила об успешной зачистке леса на Купянщине. «Объектив» напоминает главные новости 31 августа.

Трагедия произошла в выходные в Харьковской области. Российский «искандер» ударил по деревне Натальино Берестинского района. Это произошло в момент, когда там проводили Всеукраинский патриотический забег «Уважаю воинов, бегу за Героев Украины». В результате «прилета» погибли три человека. Среди них – полицейский офицер громады Алексей Загваздин. Следом боевая медик Юлия Сачко заявила: забег открыто анонсировала поселковая военная администрация, указав время и место. Областная прокуратура сообщила: проводят расследование по статье «служебная халатность, повлекшая гибель людей».

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Начальник поселковой военной администрации Виктор Коваленко сообщил «Объективу»: у 3-летнего мальчика и 7-летней девочки острый стресс. Они вовремя выскочили из машины. Их родители не пострадали. Перед этим ударом был еще один – по транспорту предприятия «Ритуал», перевозившего тело умершего.

«Хартия» заявила об успешной зачистке леса к югу от села Западное, что на Купянщине. Ранее Силы обороны избавились от российского плацдарма севернее села. Обозреватель Александр Коваленко отметил: у россиян наблюдается паника. Ведь действия СОУ создают условия для окружения российского подразделения, остающегося в восточных локациях Западного.

Партизаны по движению «АТЕШ» заявили, что повредили военную логистику, обеспечивающую оккупантов на Купянском направлении. Из строя вывели два релейных шкафа железной дороги в Белгородской области. Нею должен был двигаться груз боеприпасов на оккупированные территории.

Деньги хотела получить за официальное подтверждение, что пожилая женщина с инвалидностью нуждается в постоянном уходе. Документ потребовался, чтобы сын пациентки получил отсрочку от мобилизации. Медика задержали с деньгами. Дело уже передали в суд. Обвиняемая призналась и перечислила 180 тысяч гривен на нужды Вооруженных Сил Украины, сообщила Харьковская областная прокуратура.