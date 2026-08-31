Семью с четырьмя детьми вывезли из Купянского района (видео)

Полицейские продолжают эвакуировать детей из опасных зон на Харьковщине. Из Купянского района везут по дорогам, прикрытым антидроновыми сетками — при постоянной угрозе обстрела.

«С опасной территории правоохранители вывезли семерых гражданских жителей, среди которых четверо детей. Эвакуационное мероприятие проходило в условиях постоянной угрозы вражеских обстрелов и применения противником беспилотных летательных аппаратов», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Эвакуация прошла успешно, отметили в ГУНП.

Отметим, сегодня, 31 августа российский FPV-дрон атаковал автомобиль с двумя детьми в Золочеве. Из этого поселка обязательная эвакуация объявлена еще со 2 июня.