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Семью с четырьмя детьми вывезли из Купянского района (видео)

Общество 16:06   31.08.2026
Оксана Горун
Семью с четырьмя детьми вывезли из Купянского района (видео)

Полицейские продолжают эвакуировать детей из опасных зон на Харьковщине. Из Купянского района везут по дорогам, прикрытым антидроновыми сетками — при постоянной угрозе обстрела.

«С опасной территории правоохранители вывезли семерых гражданских жителей, среди которых четверо детей. Эвакуационное мероприятие проходило в условиях постоянной угрозы вражеских обстрелов и применения противником беспилотных летательных аппаратов», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Эвакуация прошла успешно, отметили в ГУНП.

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Отметим, сегодня, 31 августа российский FPV-дрон атаковал автомобиль с двумя детьми в Золочеве. Из этого поселка обязательная эвакуация объявлена еще со 2 июня.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2026 в 16:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские продолжают эвакуировать детей из опасных зон на Харьковщине. Из Купянского района везут по дорогам, прикрытым антидроновыми сетками — при постоянной угрозе обстрела".